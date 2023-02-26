Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Adıyaman’a gitti: Ulu Cami’nde incelemelerde bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş A Haber'de | Video

Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Erbaş, daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV tarafından Adıyaman için kurulan Deprem Lojistik Merkezi'ne gitti. Burada yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Erbaş, çalışmaları dolayısıyla personele teşekkür etti.

Ziyaretlerde Erbaş'a Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç de eşlik etti.