Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Cizre’de Nuh Nebi Cami’de cuma namazını kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Regaip Kandili'ne katılmak için geldiği Şırnak geldi.Gece Regaip Kandili programında Şırnak Merkezde bulunan Ulu Cami'de vatandaşlarla biraraya geldi.Geceyi Şırnak'ta geçiren Erbaş,Cuma Namazını da Cizre İlçesinde kıldı.

Erbaş,Hz.Nuh Nebi Camisinde Cuma Namazını kıldırdı.Erbaş, verdiği cuma hutbesinde, "Yüce dinimiz İslam, istikamet üzere, dosdoğru bir ömür geçirmemiz için bizlere gönderilmiştir.Yüce Rabbimiz, niyet ve inancımızda, söz ve davranışlarımızda doğru ve dürüst olmamızı emretmiştir. Bununla birlikte İslam, yalanı ve yalana götüren her türlü davranışı asla tasvip etmez. Şaka bile olsa yalan söylemeyi, insanları eğlendirmek için dahi yalan konuşmayı hoş karşılamaz.Doğruluk, imanın özü, müminin şiarıdır. Yalan, toplumun huzurunu bozan, insanları birbirine düşüren kötü bir hastalıktır. Doğruluk, ailede güveni tesis eder, sevgi ve saygıyı kalıcı kılar. Bin bir emekle kurulan yuvaları dağıtan ise bir yalandır. Doğruluk, ticaretin bereketi; yalan ise felaketidir. Dürüst ve güvenilir tüccar, peygamberler, sıddîklar ve şehitlerle beraberdir. Doğruluk, mal ve mülkü hayırlı kılar. Yalanla kazanılan maldan hayır gören yoktur." şeklinde konuştu.

Erbaş,"Maalesef, günümüzde yalanın en çok ve en hızlı yayıldığı yerlerin başında sosyal mecralarm gelmektedir. Oysaki gerçek âlemde haram olan yalan, sanal âlemde de haramdır. Hakikat dünyamızdan kopmadan, sanal ortamlara mahkûm olmadan sosyal medyada doğruluğu hâkim kılmak da biz müminlere düşen bir vazifedir. Duyduğumuz her haberi araştırmadan paylaşmak, bilerek veya bilmeden yalanın yayılmasına sebebiyet vermek, büyük bir vebaldir. Nitekim Peygamberimiz (s.a.s),"Her duyduğunu söylemesi kişiye yalan olarak yeter!" buyurmaktadır.Öyleyse geliniz, hem sosyal hayatta hem de sanal âlemde arkadaşlarımızı doğru kimselerden seçelim. Kalbimizi doğruluğun merkezi kılalım.Özümüz ve sözümüz doğru, davranış ve tavırlarımız tutarlı olsun. Unutmayalım ki sözü doğru olanın işi doğru olur. İşi doğru olanın kalbi doğru olur. Kalbi doğru olanın dini doğru olur. Dini doğru olanın varacağı yer ise ancak cennettir. Hutbemi Hucurât suresinin 6. ayetinin mealiyle bitiriyorum: "Ey iman edenler! Eğer bir fâsık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz."ifadelerini kullandı.

Erbaş, Cuma Namazı sonrası camide bulunan Kur-an Kursu'nu ziyaret edip,minik kursiyerlerle biraraya gelip, kursiyerlerin okuduğu dualara eşlik etti.Akabinde cami avlusunda bulunan Hz. Nuh Peygamber Türbesini de ziyaret eden Erbaş, daha sonra ilçeden ayrıldı.