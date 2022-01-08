Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, çocukları boş zamanlarında camilere davet etti

Gittiği her yerde cemaati cami derslerine davet ettiğini anlatan Erbaş, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız okula gitmedikleri zamanlarda, hafta sonlarında camilerimize gelsinler, bilmediklerini öğrensinler. İslam, ilim, irfan, bilgi ve hikmet üzere medeniyetini kurmuş bir dindir. Bilimden, insandan, bilgiden ve hikmetten yoksul olduğumuz zaman geri kalırız. Maddi ve manevi olarak ilerleyemeyiz. İşte bu şehitler diyarı, bundan 107 yıl önce binlerce dedemizin şehit olduğu bu topraklarda medeniyetimizin unsurlarına ne kadar çok sahip çıkarsak o kadar çok rabbimizin rızasına uygun işler yapmış oluruz."

Bedir'den bugüne vatan, bayrak, ezan ve namus için canını veren şehitlere rahmet dileyen Erbaş, gaziler için de sağlıklı uzun ömürler temenni etti

İlçe Kaymakamı Doğan Kemelek, AK Parti Kars milletvekilleri Yunus Kılıç ve Ahmet Arslan ile İl Müftüsü Yusuf Eviş'in konuşma yaptığı programının ardından külliyenin yapımına desteklerinden dolayı esnaflara plaket verildi.

Erbaş ve beraberindekiler, kurdele kesilerek açılışı yapılan külliyeyi inceledi.