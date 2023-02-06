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Giriş Tarihi: 6.2.2023 09:36

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Deprem bölgesinde vatandaşlarımız camilerimizde kalabilir

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşların uygun olan camilerde din görevlilerinin rehberliğinde kalabileceklerini duyurdu.

DHA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Deprem bölgesinde vatandaşlarımız camilerimizde kalabilir

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erbaş, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak ekiplerimizle deprem bölgesinde milletimizin yanında olacağız. Deprem bölgesinde evlerine giremeyen tüm vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde il müftülüklerimiz ve din görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde diledikleri kadar kalabilirler" ifadelerini kullandı. (DHA)

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Deprem bölgesinde vatandaşlarımız camilerimizde kalabilir
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