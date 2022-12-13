Haberler Yaşam Haberleri Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hizmet içi eğitim seminerinde konuştu
Giriş Tarihi: 13.12.2022 15:44 Son Güncelleme: 13.12.2022 15:45

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hizmet içi eğitim seminerinde konuştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Aile ve Dini Rehberlik Bürolarında (ADRB) görev yapacak vaizlere yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim seminerine katıldı. "Müslümanca bir duruş sergileyen aileyi nasıl oluşturabiliriz, bu ailenin zedelenmesine çalışanlara nasıl engel olabiliriz, aileyi çürütmek isteyenlere karşı neler yapabiliriz? İşte geceniz gündüzünüz bu olacak" ifadelerini kullandı...

AA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hizmet içi eğitim seminerinde konuştu

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aile ve Dini Rehberlik Bürolarında görev yapacak vaizlere yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim semineri İstanbul Anadolu Dini İhtisas Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlendi.

Erbaş, seminerin açılışında, ailenin direği olan kadınların sağlam olmasının önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Sizin hedef kitleniz de öncelikli olarak kadınlarımız, kızlarımız, çocuklar. Onlarla ilgili nasıl çalışmalar yapmalıyız? Onların çocuklarını daha iyi yetiştirebilmeleri için, çocuklarına rol model olabilmeleri için neler yapmamız lazım. Sizler aile rehberlik bürolarında sadece bürolara birileri gelsin, problemini anlatsın çözüme kavuşturalım demeyeceksiniz. Gerektiğinde ev ev, kapı kapı dolaşıp insanımızın aile yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapacaksınız."

Erbaş, Türk aile yapısının bugüne kadar çok güçlü geldiğini ama bugün kötülerin ilk hedefinin aileyi yıkmak olduğunu, farklı farklı isimlerle aileyi hedef aldıklarını belirtti.

Vaizlik mesleğine, "daha fazla insanı nasıl kurtarabilirim" niyetiyle başlanması gerektiğini dile getiren Erbaş, "Rabbimiz Kur'anda vadediyor. Bir insanı kurtarmak bütün insanlığı kurtarmış gibi sizlere sevap kazandıracak. Bütün yaptığımız işlerin nihai hedefi kendi amel defterimizi doldurmak değil mi? Amel defterimizi doldurmanın yolu da daha fazla ne kadar insan kurtarabilirsek, Rabbimizin rızasına uygun bir hayat yaşamaları için katkıda bulunabilirsek işte o zaman bizim amel defterimiz dolacak." değerlendirmesini yaptı.

Erbaş, ailenin yapısına yönelik saldırılara karşı önlem alınması gerektiğini vurgulayarak, "Müslümanca bir duruş sergileyen aileyi nasıl oluşturabiliriz, bu ailenin zedelenmesine çalışanlara nasıl engel olabiliriz, aileyi çürütmek isteyenlere karşı neler yapabiliriz? İşte geceniz gündüzünüz bu olacak." ifadelerini kullandı.

Vaizlerin aynı zamanda muallim olduğunu ifade eden Erbaş, "Allah Resulü Efendimizin sözünü aklınızdan çıkarmayın; 'Ben muallim olarak gönderildim'. Sizler aynı zamanda muhatap kitlenizin öğretmenlerisiniz, o açıdan da muallimliğinizi en güzel şekilde yapmalısınız. Peygamber Efendimiz metodunu da veriyor; öğretiniz, kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz." diye konuştu.

Hizmet içi eğitim seminerinin açılışına İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş da katıldı. İstanbul Anadolu Dini İhtisas Merkezi'nde 217 kursiyer, 6 hafta sürecek seminerle, dini danışmanlık ve manevi rehberlik alanlarında eğitim alacak...

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Meclis takvimi duyuruldu! Emeklilik için EYT yaş sınırı ve şartları ne olacak?
EYT SON DAKİKA: Bakan Bilgin ve Bakan Nebati'den peş peşe EYT mesajı! Emeklilik için yeni rakam belli oldu
EYT SON DAKİKA: İşte kesinleşen 3 şart! Kabine Toplantısı kararları bekleniyor: EYT yaş sınırı, şartı ne olacak?
Fenomen Fevzi, Erdoğan’la görüşmesini anlattı! “Başkanım sen varsan keyfim meyfim on numara”
KYK BURS SONUÇLARI SON DAKİKA: 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
SON DAKİKA | Kabine Toplantısı kararları açıkladı! Başkan Erdoğan'dan başörtüsü teklifi için destek çağrısı
Son dakika: AFAD duyurdu! Çanakkale'de korkutan deprem: İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
SON DAKİKA: 6 yaşındaki çocuğa istismar davasında yeni gelişme! Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel için flaş hamle
KYK bursu ücretleri (Lisans, önlisans, yükseklisans ve doktora) 2023 zammı açıklandı! 2023 KYK bursu ne kadar, kaç TL oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeledi!
6'lı masadan hangi lider yüklü miktarda döviz alımı yaptı? CHP'li Sevigen'den bomba açıklamalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hizmet içi eğitim seminerinde konuştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA