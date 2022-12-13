Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hizmet içi eğitim seminerinde konuştu

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aile ve Dini Rehberlik Bürolarında görev yapacak vaizlere yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim semineri İstanbul Anadolu Dini İhtisas Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlendi.

Erbaş, seminerin açılışında, ailenin direği olan kadınların sağlam olmasının önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Sizin hedef kitleniz de öncelikli olarak kadınlarımız, kızlarımız, çocuklar. Onlarla ilgili nasıl çalışmalar yapmalıyız? Onların çocuklarını daha iyi yetiştirebilmeleri için, çocuklarına rol model olabilmeleri için neler yapmamız lazım. Sizler aile rehberlik bürolarında sadece bürolara birileri gelsin, problemini anlatsın çözüme kavuşturalım demeyeceksiniz. Gerektiğinde ev ev, kapı kapı dolaşıp insanımızın aile yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapacaksınız."

Erbaş, Türk aile yapısının bugüne kadar çok güçlü geldiğini ama bugün kötülerin ilk hedefinin aileyi yıkmak olduğunu, farklı farklı isimlerle aileyi hedef aldıklarını belirtti.

Vaizlik mesleğine, "daha fazla insanı nasıl kurtarabilirim" niyetiyle başlanması gerektiğini dile getiren Erbaş, "Rabbimiz Kur'anda vadediyor. Bir insanı kurtarmak bütün insanlığı kurtarmış gibi sizlere sevap kazandıracak. Bütün yaptığımız işlerin nihai hedefi kendi amel defterimizi doldurmak değil mi? Amel defterimizi doldurmanın yolu da daha fazla ne kadar insan kurtarabilirsek, Rabbimizin rızasına uygun bir hayat yaşamaları için katkıda bulunabilirsek işte o zaman bizim amel defterimiz dolacak." değerlendirmesini yaptı.

Erbaş, ailenin yapısına yönelik saldırılara karşı önlem alınması gerektiğini vurgulayarak, "Müslümanca bir duruş sergileyen aileyi nasıl oluşturabiliriz, bu ailenin zedelenmesine çalışanlara nasıl engel olabiliriz, aileyi çürütmek isteyenlere karşı neler yapabiliriz? İşte geceniz gündüzünüz bu olacak." ifadelerini kullandı.

Vaizlerin aynı zamanda muallim olduğunu ifade eden Erbaş, "Allah Resulü Efendimizin sözünü aklınızdan çıkarmayın; 'Ben muallim olarak gönderildim'. Sizler aynı zamanda muhatap kitlenizin öğretmenlerisiniz, o açıdan da muallimliğinizi en güzel şekilde yapmalısınız. Peygamber Efendimiz metodunu da veriyor; öğretiniz, kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz." diye konuştu.

Hizmet içi eğitim seminerinin açılışına İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş da katıldı. İstanbul Anadolu Dini İhtisas Merkezi'nde 217 kursiyer, 6 hafta sürecek seminerle, dini danışmanlık ve manevi rehberlik alanlarında eğitim alacak...