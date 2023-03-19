Diyanet İşleri Başkanı Erbaş imam hatipli öğrencilerle sabah namazında buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ÖNDER Genç İmam Hatipliler Derneğince İstanbul Fatih Camii'nde düzenlenen "İmam Hatipliler Sabah Namazında Buluşuyor" etkinliği çerçevesinde gençlerle bir araya geldi. Sabah namazını kıldıran Erbaş, namaz sonrası yaptığı konuşmada, "Ey Nebi! Biz seni ancak bir şahit, bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Onun izniyle Allah'a davetçi olarak gönderdik. Etrafını aydınlatan bir kandil olarak gönderdik" ayet-i kerimesini hatırlatarak, "Rabbimiz, Peygamber Efendimizi insanlara böyle tanıtıyor. 23 senelik peygamberlik hayatı boyunca uyarıcılığını, müjdeleyiciliğini ve şahitliğini yaptı. Hakkın batıla galip olmasına şahit oldu, davet etti, tebliğini yaptı" ifadelerini kullandı.İbadetlerin en önemli sebeplerinden birisinin de Allah'a şükretmek için yapıldığına işaret eden Erbaş, "Bir nefes almasak ölürüz, aldığımız nefesi vermesek yine ölürüz. Onun için saatlerce secdeye, rükuya, duaya, zikre, Rabbimize şükretmeye değmez mi?" dedi."Peygamber Efendimiz (s.a.s.) mahşer günü hiçbir gölgenin bulunmadığı bir anda Allah'ın arşının gölgesi altında gölgelenecek 7 sınıf insan sayıyor. Bunlardan birisi de huzuru camilerde, mescitlerde bulan gençlerdir buyuruyor ve kalbi camilere bağlı Müslümanlardır. Bizim kalplerimiz elhamdülillah camilere bağlı. Onun için inşallah camilerden cemaatimiz eksik olmaz."Konuşmasının sonunda Erbaş, deprem ve sel afetlerinde vefat eden vatandaşlar için dua etti.