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Giriş Tarihi: 3.12.2021 13:38

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, işitme ve görme engelli Kur'an kursu öğrencilerini ziyaret etti

AA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, işitme ve görme engelli Kur’an kursu öğrencilerini ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Görememek, işitememek ve yürüyememek esas engel değildir. Biz bu noktada bütün kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz, desteklemeye çalışıyoruz." dedi.

Erbaş, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla Çankaya Müftülüğü Kültür Merkezi'nde işitme ve görme engelli Kur'an kursu öğrencilerini ziyaret etti.

İşitme ve görme engelli öğrencilerin bulunduğu sınıfları gezen Erbaş, öğrencilerle sohbet etti, onlara başarılar diledi ve hediye dağıttı.

Daha sonra açıklama yapan Erbaş, kursta bulunan engelli öğrencilerin Kur'an-ı Kerim ve temel dini eğitim aldığını söyledi.

Derslerin yetiştirilmiş hocalar tarafından verildiğini belirten Erbaş, "Hocalara sertifika programlarını hazırlayarak işitme engellilere yönelik işaret dilini öğrettik. Yine görme engellilerin dersine giren hocalarımıza Braille alfabesi dersini verdik. Bu hocaların desteğiyle pek çok kardeşimiz burada ders almaktadır." diye konuştu.

Engellilerin dini öğrenmek için gayret gösterdiğini dile getiren Erbaş, şunları kaydetti:

"Kardeşlerimizin ihtiyaçlarını daha fazla gidermeye gayret edeceğiz. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ülke genelinde engellilere yönelik Kur'an kursları açıyoruz, sınıflar açıyoruz. Onların her zaman yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Biz diyoruz ki gönülde engel olmasın, kalpte engel olmasın. Görememek, işitememek ve yürüyememek esas engel değildir. Biz bu noktada bütün kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz, desteklemeye çalışıyoruz."

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, işitme ve görme engelli Kur'an kursu öğrencilerini ziyaret etti
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