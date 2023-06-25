Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kutsal topraklara gelen Türk hacı adaylarıyla görüştü

Haccın müminler için arınma ve bağışlanma yeri olduğunu anımsatan Erbaş, "Hac ibadeti, mümin kişiye kendi hayatı, kalbi, niyeti, hayalleri, arzuları, nesli, hataları ve günahlarıyla yüzleşerek, kötülük adına ne varsa aklından, kalbinden ve hayatından çıkarma fırsatı vermektedir. Büyük bir azim ve kararlılıkla alemlerin Rabbi'ne yönelerek, samimi bir tövbe ile dua ve yakarışlarla kendisini affettirme fırsatı tanımaktadır." diye konuştu.