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Giriş Tarihi: 3.7.2023 21:19

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Libya Hac Bakanı Beşir ile bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mekke’de Libya Hac Bakanı Şeyh Ali Muhammed Beşir ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

İHA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Libya Hac Bakanı Beşir ile bir araya geldi

Diyanet Hac İdare Merkezinde gerçekleşen görüşmede Başkan Erbaş, ziyaretlerinden dolayı Beşir'e teşekkür ederek, Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Erbaş, Libya'nın Türkiye tarihinde çok değerli bir yeri olduğuna işaret ederek, Libya'nın içinde bulunduğu sıkıntıların ortadan kalkması için Türkiye ve Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her zaman ellerinden gelen yardımı yapacaklarını belirtti.

Libya Hac Bakanı Beşir ise, Diyanet İşleri Başkanlığının hac ve umre hizmetlerini yakından izlediklerini ve bunları örnek alarak kendi hizmetlerini daha iyiye taşımaya gayret ettiklerini ifade etti.

BURMA MÜSLÜMANLARI DERNEĞİ BAŞKANI ABDURRAHMAN'I KABUL ETTİ

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ayrıca Burma Müslümanları Derneği Başkanı Selimullah Abdurrahman'ı kabul etti. Erbaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Burma Müslümanlarının hem haclarının mebrur olmasını hem de bundan sonraki süreçte hayırlı şekilde hayatlarını sürdürmelerini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum" dedi.

Erbaş, Suudi Arabistan'ın "2030 vizyon" projesine ilişkin, "Haccın daha da kolaylaşmasına ve belki daha fazla Müslümanın gelmesine vesile olacak gibi görünüyor. İnşallah bütün ülkelerin kendi hacıları ile ilgili yapacağı iyileştirmeler bütün hac sezonunun daha başarılı geçmesine vesile olacak" diye konuştu.

Burma Müslümanları Derneği Başkanı Abdurrahman ise kabulden dolayı Başkan Erbaş'a teşekkür etti. Görüşmelerde, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan ile Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Ahmet Oğuz da hazır bulundu.

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Libya Hac Bakanı Beşir ile bir araya geldi
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