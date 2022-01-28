Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ne mutlu şehirlerimizin kalbini inşa edenlere

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bir dizi açılışlarda bulunmak üzere sabah saatlerinde Çanakkale'ye geldi. Önce İl Müftülüğü tarafından yaptırılan Aile ve Gençlik Merkezi ve Yahya Çavuş Erkek Kur'an Kursu'nun açılışına katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ardından temeli 2019 yılında atılan 18 Mart Hatime Ana Ulu Cami'nin açılış törenin katıldı.

Cuma namazının ardından düzenlenen törene, AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Sedat Murat, İÇDAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Arslan, Terzioğlu Kampüsü Cami ve Yaşatma Derneği Başkanı Prof. Dr. Ünal Kızıl, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Sedat Murat, Çanakkale Müftüsü Şükrü kabukçu, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"CAMİLER BİZİM MANEVİ KİMLİĞİMİZ, MANEVİ DEĞERİMİZ"

Açılış öncesi bir konuşma yapan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Camiler bizim manevi kimliğimiz, manevi değerimiz. Büyüklüğünü küçüklüğünü konuşmaktan öte bir mühür olarak şehrimize kazandırdığı anlamları konuşmalıyız" dedi.

Başkanvekili Turan, "Camilerimiz birliğimize kastedenlere en büyük meydan okumayı gösteren özel eserler. Çanakkale'nin her toprağında eser bırakmak bizim için en kıymetli onurlardan bir tanesi. Çanakkale Assos'u ile Aristo'nun kenti, Troya ile Homeros'un kenti, Kale-i Sultaniye ile Fatihin kenti, Anafartalar'ı ile Mustafa Kemal'in kenti. Çanakkale Cumhuriyetimizin ön sözü, bağımsızlığımın özü. Çanakkale manevi hudut kapımız. Çanakkale Gelibolulu Yazıcızade Muhammed Bicân ve Ahmed-i Bicân'ın, Bayramiçli Ruhi Özcan'ın, Ayvacıklı Esad Çoşan'ın hemşerimiz Mehmet Akif'in kenti. Tam bir manevi hudut kenti. Son dönemde Çanakkale'miz çok özel eserlerle anılmaya başladı. Köprüsüyle, Truya Müzesi'yle Akif Eviyle, Troas yoluyla, Gıda OSB ile simgesel hale geldi. Camimizde bunlardan bir tanesi." şeklinde konuştu.

"RÜKÛLAR OLMASA BAŞLAR EĞİLMEZDİ"

"Bugün Çanakkale'mize çok büyük ve çok anlamlı bir eser kazandırdık" diyen Turan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Camilerimiz cami olmanın çok ötesinde bizim için bir kimlik. Birliğimize kastedenlere en büyük meydan okumayı gösteren özel bir eser. Biz her yerde namaz kılabiliriz. Fakat caminin manevi gücü bambaşka. Ayasofya inşa edilirken iki bin sene önce Konstantiniyye'nin nüfusunu bilir misiniz? Sultanahmet inşa edilirken İstanbul'da Osmanlının nüfusunu bilir misiniz? "Allah'ın mescitlerini Allah'a inanan insanlar inşa eder" der ayette. Yeryüzü mescittir fakat caminin ruhu caminin anlamı bambaşkadır. Maddi ve manevi değerlerimizin makamlarımızın yerle bir olduğu, herkesin eşit olduğu, saf tuttuğu, eşitlendiği en özel mekândır. "O, rükû olmasa, dünyada eğilmez başlar" der Mehmet Akif. Bu özel mabedi garip bırakmamak gibi bir sorumluluğumuz var artık. O yüzden bugünden sonra Çanakkalelilerimizin önemli bir görevi var."

"NE MUTLU EMEĞİ GEÇENLERE"

Turan'ın konuşmasının ardından kürsüye gelen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ise; caminin yapılmasına katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür etti. Erbaş, "Ne mutlu bu caminin yapılmasını katkı sağlayanlara, ne mutlu emeği geçenlere. Hayırların en güzeli Allah'ın mescitlerini yapmak katkı sağlamak. Çünkü mescitler, camiler şehirlerimizin kalbi. Gözlerimiz şehirlere girdiğimiz zaman minare arar. Rabbim minarelerden masum bırakmasın milletimizi. 'Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli' diyor. Mehmet Akif Ersoy. İstiklal marşı baştan sona milletimiz için yapılmış bir duadır. Biz şehitlerimize layık torun olmak istiyorsak mabetlerimizin göğsüne namahrem eli değmesine izin vermeyeceğiz. Şehitler şehri Çanakkale'de 250 bin ecdadımızın bizden böyle bir talebi var. Bu vazife bizim, hepimizin neslimizin vazifesi. Hayırsever sahiplerimiz camimizi milletimize hediye ettiler. Bundan sonra içini mamur etmeye kalıyor. Camimizi genç siz ve kimsesiz bırakmayarak mamur edeceğiz. İçini bir mektep, okul haline getireceğiz." açıklamasında bulundu.

ŞEHRİN EN BÜYÜĞÜ

Temeli 2019 yılında atılan cami, üniversite yönetimi tarafından tahsis edilen arsa üzerine selatin camisi mimarisiyle tasarlandı. İzlerini 16. yüzyılın estetik mimarinden alan cami, 21. yüzyılın teknolojisini de harmanlayarak inşa edildi.

10 bin kişi kapasiteli cami 20 bin metrekare inşaat alanına ve 4 bin araç kapasiteli otoparka sahip. Toplamda 5 bin 244 metrekare alandan oluşan camide, taç kapı girişi ile vurgulanan iç avlu bulunurken, ana yapıda 2 bin metrekare bodrum kat, 2 bin 25 metrekare zemin kat, 762 metrekare mahfil katı ibadet alanı olarak düzenlendi. 22 kubbe ile kare formunda tasarlanan avlu kısmına 3 farklı yönden açılan kapılar ile ulaşılan camide, 2 bin 772 metrekare alana sahip iç avlu bulunuyor.

KÜTÜPHANE VE SERGİ SALONLARI VAR

Bodrum katında tuvalet ve abdesthaneler, kütüphane, sergi ve atölye alanları, çocuk oyun salonu, toplantı odası, derslik ve seminer odaları yer alan caminin oturum alanı 4 bin 800 metrekare, bahçe alanı 14 bin 200 metrekareden oluşuyor. 60 metre yükseklikte iki şerefeli 4 minare ile 55 metre yükseklikte tek şerefeli 2 minare bulunan ve Çanakkale'nin en büyük camisi olan 18 Mart Hatime Ana Ulu Cami'nde 10 bin kişi aynı anda namaz kılabilecek. Ezan sesi camideki altı adet, iki şerefeli minarelerden yükselecek. Camide İslami kültür sanat alanında eğitim, kurs ve sergilerin düzenleneceği salonlar olacak. Cami eğitim külliyesi bakışıyla ele alınarak işlevsellik kazandırılacak.