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Giriş Tarihi: 20.2.2022 19:56

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan Senatosu Başkan Yardımcısı Afridi ile görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan Senatosu Başkan Yardımcısı Afridi ile görüştü

Pakistan Senatosu Başkan Yardımcısı Mirza Muhammed Afridi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) konusunda Türkiye ile yüzde yüz aynı fikirde olduklarını belirterek, örgütle mücadele ettiklerini belirtti.

Resmi ziyaret kapsamında Pakistan'da bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Senato Başkan Yardımcısı Afridi ile başkent İslamabad'da bir araya geldi. Afridi, ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Değerli bir heyetle buraya gelmenizden dolayı size çok teşekkür ediyorum. Bu, ziyarete verdiğiniz önemi gösteriyor." diye konuştu. Pakistan'ın tüm zor zamanlarında Türkiye'nin yanlarında olmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Afridi, Keşmir konusunda Türkiye'nin verdiği destekten övgüyle bahsetti.

Afridi, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendiğine işaret ederek, "Sizin aracılığınızla Keşmir meselesi ile ilgili Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Hep bu konuda yanımızda durdunuz. İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında Türkiye hep sesimiz oldu." diye konuştu. FETÖ meselesinde Türkiye ile yüzde yüz aynı fikirde olduklarını dile getiren Afridi, "Biz de sizin (Türkiye) gibi, FETÖ ile mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

FETÖ'NÜN GERÇEK YÜZÜNÜ ANLATAN KİTAPLAR HEDİYE EDİLDİ

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş da Pakistan halkının göstermiş olduğu sevgiden çok duygulandığını belirterek, "Tarihe baktığımızda bizim zor zamanlarımızda sizler, sizin zor zamanlarınızda ise bizler yetişmeye gayret etmişiz. İnşallah bu kardeşlik kıyamete kadar devam eder." dedi. Erbaş, Müslümanların barış ve refah içinde yaşamalarını hedeflediklerine işaret ederek her alanda karşılıklı yardımlaşmanın daha önemli hale geldiğini söyledi. Türkiye ve Pakistan'ın birlik ve beraberliğinin diğer İslam ülkelerine olumlu olarak yansıyacağını belirten Erbaş, "Biz inanıyoruz ki İslam ümmeti tek bir ümmettir. Bu birliğimizi ve beraberliğimizi daha güçlü hale getirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Erbaş, iki ülkenin birlik ve beraberliğinin güçlendirilmesinin en önemli yolunun eğitimden ve doğru dini bilgiye ulaşmaktan geçtiğini vurgulayarak, Müslüman dünyasının yaşadığı en büyük sıkıntıların kökeninde yanlış ve aşırılıklardan beslenen yanlış dini anlayışların olduğunu ifade etti. Erbaş, bu durumun ümmetin ayrılmasına ve parçalanmasına yol açtığını vurguladı.

Öte yandan Erbaş, ziyarette Diyanet İşleri Başkanlığı'nın İngilizce yayımladığı, FETÖ'nün gerçek yüzünü anlatan kitapları Senato Başkan Yardımcısı Afridi'ye hediye etti.

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan Senatosu Başkan Yardımcısı Afridi ile görüştü
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