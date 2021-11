Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Saat deyince kıyamet ve ölüm akla gelir

Diyanet işleri Başkanı Prof.Dr Ali Erbaş, çeşitli programlara katılmak üzere dün Bingöl'e geldi. Prof Dr. Ali Erbaş, bugün de İl Müftülüğü yeni hizmet binası ile 8 caminin açılış törenine katıldı. Açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlarken, Kıraat Çalıştayı için Bingöl'de bulunan ancak sabah saatlerinde odasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Nihat Temel için dua edildi.

Törende konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Kıyametin kopacağı saati yâda insanın ölümünü öleceği anı saat deyince kıyamet ve ölüm akla gelir. Bir kaç gündür burada kıraat çalıştayı için bulunan yani Kur'an-ı Kerim'in daha güzel okunması, daha güzel anlaşılması için yapılmış olan önemli bir müzakereye istişareye katkı sağlayan adeta son faaliyeti Kur'an üzerine olan ve dün akşamda kanaat önderleriyle yapmış olduğumuz toplantıda son olarak Asr Suresi'ni okuyup bu dünyaya veda eden Nihat hocamıza rahmet diliyorum. Müminlerin birbirlerine şahitlikleri çok önemli biz onun son anlarına şahit olduk, son anları Kur'an'a hizmetle geçti. Asr Suresi'nde kulaklarımızda bırakarak rabbine yürüdü.150 bin kadar hocamız, bin 500 kadar'ı Ankara Diyanet İşleri Başkanlığı merkezinde diğerleri ise müftülüklerimizde çalışmakta, 81 İl Müftülüğü ve 922 İlçe Müftülüğünde ya imam, ya müezzin, ya vaiz, ya murakıp, taşra dediğimiz il ve ilçelerimizde hizmet etmektedirler." dedi.

Bugün 8 caminin açılışını yaptıklarını belirten Erbaş; "Camilerimiz hem ibadet ettiğimiz merkezler. Hem de içinde gençlerimizin, çocuklarımızın, insanlarımızın dini ve İslam'ı öğrendiği mekânlardır. Çünkü camiler peygamber efendimizin ifadesiyle şehirlerin süsüdür. Şehirlerin en mübarek mekânları camilerdir. Camilerimizde bulunduğumuz süre içerisinde ister namaz kılalım, ister Kur'an okuyalım, ister hocalarımızın yapmış olduğu cami derslerini dileyelim. Bizim için her anı ibadetle geçen zamanlardır. İşte dün akşam Nihat hocamızla ne güzel sohbetler yapıyorduk. Kim derdi ki aramızda olmayacak, şu anda oda burada sizlerin arasında olacaktı. Ama yok ömür bitti, ecel geldi, onların ecelleri geldiği zaman ne bir an geri alabilirler, ne de bir an ileri alabilirler. Her nefis ölümü tadacaktır." diye konuştu.

Açılış törenine Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkan Vekili Sait Kolak, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.