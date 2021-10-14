Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Vefa, imanla ve güzel ahlakla bütünleşen bir haslettir

Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası tanıtım toplantısının açılışında Kur'an-ı Kerim okundu, "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" konulu sinevizyon gösterimi yapıldı.

Toplantıda konuşan Ali Erbaş, milletin yüreğinde var olan peygamber sevgisini daha da pekiştirmek, o sevgiyle birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını canlı tutmak istediklerini söyledi.

Mevlid-i Nebi'nin Müslümanların zihin ve gönül dünyasında çok müstesna bir yere sahip olduğunu vurgulayan Erbaş, şöyle devam etti:

"Diyanet İşleri Başkanlığımız da her sene Mevlid-i Nebi Haftası'nda pek çok etkinlik yapmakta, toplumumuz ve insanlık için önem arz eden bir konuyu etraflıca ele almaktadır. Bu sene Mevlid-i Nebi Haftamızın konusu 'Peygamberimiz ve Vefa Toplumu' olacaktır. Yaşadığımız çağda unutulmaya yüz tutan vefa konusunu, Peygamber Efendimizin örnekliğinde yeniden insanlığın gündemine taşıyacağız."

"VEFA, İMANLA VE GÜZEL AHLAKLA BÜTÜNLEŞEN BİR HASLETTİR"

İnsanı varlık aleminde üstün kılan yönünün, bir değerler sistemine sahip olmasından kaynaklandığına dikkati çeken Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu değerlerin en önemlilerinden biri de hepinizin bildiği gibi vefadır. Vefa, her şeyden önce Yüce Allah'a gönülden bağlılık, sadakat ve itaattir. Hiçbir şeyi ortak koşmadan muhabbet ve marifetle O'na yönelmek, ibadet ve salih amellerle O'na yaklaşmaya gayret etmektir. Vefa, imanla ve güzel ahlakla bütünleşen bir haslettir. İnsanın, Rabbine, kalbine, ailesine, çevresine, değerlerine, varlık alemine karşı vefa borcu vardır. Hakikate sadakat de adalete riayet de vefanın gereğidir. Vefa kavramı, yüce kitabımız Kur'an'da önemle üzerinde durulan ahlaki bir erdemdir, fazilettir."

Erbaş, vefanın en büyük örneğinin Hazreti Muhammed olduğunu ifade ederek, "O, bütün insanlar için en güzel örnektir. Zira zaman, mekan, teknoloji ne kadar değişirse değişsin insanlığın gerçek ölçüsü olan değerler hiçbir zaman değişmeyecektir. Vahyin nuruyla insanlığı nurlandıran, veladetiyle canlı ve cansız her şeye abıhayat olan, kurak çölleri mübarek ayak izleriyle bahtiyar kılan ve çölleşen gönülleri tebliğiyle ebedi bir baharla buluşturan Hazreti Muhammed'in vefa dolu hayatı insanlığın rehberidir." diye konuştu.

Hazreti Muhammed'den miras kalmış olan vefa duygusunu yaşamak ve tüm insanlığa taşımakla sorumlu olduklarının altını çizen Erbaş, "Bütün varlık alemine, ailemize, şehrimize, ülkemize, çevreye, yeryüzüne, gökyüzüne, nehirlere, denizlere, dağlara karşı her birimiz vefalı olmak zorundayız. Bir toplumda vefasızlık baş gösterirse güven duygusu sarsılır. Vefa olmazsa insani ilişkiler zedelenir, dayanışma ve yardımlaşma ruhu kaybolur, neticede toplumsal huzur ortadan kalkar." ifadelerini kullandı.

"VEFA TOPLUMUNU YENİDEN İNŞA ETMEK MECBURİYETİMİZ VAR"

Yaşanılan çağda ahlaki değerlerin ciddi yara aldığını anlatan Erbaş, şöyle konuştu:

"Ahlak ve medeniyet krizinin yaşandığı ve değerlerin yozlaştığı modern zamanlarda, vefa duygusu da maalesef bu durumdan nasibini almıştır. En başta da vefasızlık, Yüce Allah'a karşı ibadetlerin ihmal edilmesinde kendisini göstermektedir. Cenabıhakk'a karşı vefasızlık yaygınlaşınca yalnızlığa terk edilen anne babaların, çocukların sayısı her geçen gün artmaktadır. Bugün Yüce Rabbimizle aramızdaki ahdimizi hatırlamaya, tüm insanlık ve kainatla olan vefa sözleşmemizi yenilemeye muhtacız. Hazreti Peygamberin rehberliğinde vefa toplumunu yeniden inşa etmek mecburiyetimiz var."

Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında Başkanlık tarafından çeşitli etkinlikler yapılacağına işaret ederek şunları kaydetti:

"Cumartesi günü İstanbul Büyük Çamlıca Cami Konferans Salonu'nda, muhterem Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, Mevlid-i Nebi Haftamızın açılış programını gerçekleştireceğiz. Salgın tedbirlerine riayet ederek tüm camilerimizde, Kur'an kurslarımızda, okullarımızda, öğrencilerimizin katılmış olduğu yarışmalarla Hazreti Muhammed'i anlamaya çalışacağız. Başta Peygamberimiz olmak üzere bütün peygamberlerin, şehit ve gazilerin, ilim ehlinden, hayır sahiplerinden vefat edenlerin, salgın ve afetler sebebiyle ahirete göç edenlerin ve tüm geçmişlerimizin ruhları için hatimler okuyacağız.

Pazar günü, bu sene büyük bir sel felaketine maruz kalan Kastamonu şehrimizde Diyanet televizyonumuzdan ve TRT kanalımızdan canlı yayınlanacak olan Mevlid Gecesi Programı'nı icra edeceğiz. 29-31 Ekim'de dijital platformlar üzerinden Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu'nu gerçekleştireceğiz."