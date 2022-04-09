Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Yardımlaşmanın, dayanışmanın, paylaşmanın en büyük vesilesi vakıf medeniyetidir

- "İSLAMİYETTE VAKIF MEDENİYETİNİ PEYGAMBERİMİZ BAŞLATMIŞTIR"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İslam medeniyetindeki vakıf kültürüne değinerek, şöyle devam etti:

"Yeryüzünde ilk vakıf, Hazreti Muhammed Mustafa Efendimiz'dir. Çünkü bir arazisini, hurmalığını kıyamete kadar fakir fukara, garip gureba istifade etsin diye ilk defa vakfeden ve İslam medeniyeti tarihinde vakıf medeniyetini bu şekilde başlatmış olan sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dır. O günden bugüne binlerce, yüzbinlerce kurulmuş asrısaadetten Emeviler'e, Abbasiler'den Selçuklular'a, Endülüs'e, oradan Osmanlılar'a ve günümüzde ülkemizde yüzlerce vakıf var. Bu vakıflar milletimizin yardımlaşmasına, dayanışmasına vesile oluyor ve şu ayet-i kerimenin gereğini yerine getiriyor; 'İyilikte ve takvada yardımlaşınız. Günahta, kötülükte ve düşmanlıkta yardımlaşmayınız.' Yardımlaşmanın, dayanışmanın, paylaşmanın en büyük vesilesi vakıf medeniyetidir."