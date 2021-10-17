Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Mevlid Kandili mesajı!

Küresel sorunların cenderesindeki insanlık, sesini nesiller ötesine ulaştıracak çağlar üstü bir soluğun sahibi olarak Hz. Peygamber'in getirdiği değerlere muhtaçtır. Böyle bir zamanda nereye doğru yol aldığımızı bilmek, bu yolda önümüze çıkan engelleri tanımak ve zorlukların üstesinden gelecek güç ve cesareti kazanmak, ancak Kur'an-ı Kerim'in eşsiz rehberliği ve Hz. Peygamber'in emsalsiz örnekliği ile mümkün olacaktır. Hiç şüphesiz Kur'an-ı Kerim'in evrensel mesajları, Peygamberimizin insanlığa sunduğu erdemler ve onun hikmet yüklü ahlaki örnekliği, bütün insanlık için yegane kurtuluş yoldur. Bu duygu ve düşüncelerle başta dünyanın çeşitli bölgelerinde zulüm ve yoklukla mücadele eden kardeşlerimiz olmak üzere milletimizin ve İslam aleminin Mevlid gecesini tebrik ediyor, veladet-i Nebi'nin insanlığın muhtaç olduğu barış, huzur ve kardeşlik iklimine vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum."