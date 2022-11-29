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Giriş Tarihi: 29.11.2022 22:05

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Şehit Öztürkmen'in ailesine taziye telefonu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, telefonla görüştüğü Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in annesine başsağlığı dileğinde bulundu.

AA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Şehit Öztürkmen’in ailesine taziye telefonu

Gaziantep Valisi Davut Gül, şehidin ailesini Nizip ilçesindeki taziye evinde ziyaret etti. Şehidin annesi Gülcan, babası Derde Öztürkmen ve yakınlarıyla görüşen Gül, aileye başsağlığı diledi.

ALİ ERBAŞ'TAN BASAĞLIĞI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da ziyaret sırasında kendisini arayan Vali Gül'ün telefonuyla şehidin annesi Gülcan Öztürkmen ile görüştü. Öztürkmen'e başsağlığı dileyen Erbaş, "Biliyorsunuz şehitlerimiz ölümsüzdür. Cenabıhak şehidimizin şehitliğini mübarek, makamını ali eylesin. Allah yar ve yardımcınız olsun, sabrınızı arttırsın inşallah." dedi.

"VATANIMIZ SAĞ OLSUN"

Anne Öztürkmen de Erbaş'a teşekkür ederek, "Vatanımız sağ olsun. Allah sizden de devletimizden de Cumhurbaşkanımızdan da razı olsun. Her zaman yanınızdayız." diye konuştu.

Ziyarette, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan ve Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı da yer aldı.

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Şehit Öztürkmen'in ailesine taziye telefonu
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