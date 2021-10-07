Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsrail mahkemesinin Mescid-i Aksa kararını kınadı

"BU KARARI ŞİDDETLE KINIYORUM "

Prof. Dr. Erbaş, "İsrail'de bir mahkeme tarafından alınan Yahudilerin Mescid-i Aksa'da "sessizce" ibadet etme hakkı olduğunu iddia eden kararı şiddetle kınıyorum. Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için kutsiyetini ve yasal statüsünü tehdit eden bu karar, işgal devleti İsrail'i cesaretlendirecek, Filistinli Müslümanlara yönelik sürdürdüğü işgal ve zulümlerine artırarak devam etmesine sebep olacaktır" dedi.