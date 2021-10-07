Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsrail mahkemesinin Mescid-i Aksa kararını kınadı

İsrail'de bir mahkeme Yahudilerin Mescid-i Aksa'da "sessizce" ibadet etme hakkı olduğunu dair bir karar aldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsrail mahkemesinin bu kararını şiddetle kınayarak sosyal medyadan açıklama yaptı.
"BU KARARI ŞİDDETLE KINIYORUM "
Prof. Dr. Erbaş, "İsrail'de bir mahkeme tarafından alınan Yahudilerin Mescid-i Aksa'da "sessizce" ibadet etme hakkı olduğunu iddia eden kararı şiddetle kınıyorum. Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için kutsiyetini ve yasal statüsünü tehdit eden bu karar, işgal devleti İsrail'i cesaretlendirecek, Filistinli Müslümanlara yönelik sürdürdüğü işgal ve zulümlerine artırarak devam etmesine sebep olacaktır" dedi.
"KARŞI ÇIKMAYA DAVET EDİYORUM"
Prof. Dr. Erbaş sözlerini şöyle tamamladı: "Uluslararası toplumu ve İslam dünyasını yanlış ve tehlikeli olan bu karara karşı çıkmaya davet ediyorum. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa ve Harim-i İsmetimiz Kudüs Müslümanlarındır ve kıyamete kadar böyle kalacaktır."