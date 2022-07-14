Diyanet İşleri Başkanı’ndan İskeçe Müftüsü’nün vefatı sonrası başsağlığı mesajı

Yunanistan'ın İskeçe kentinin 15 yıllık müftüsü Ahmet Mete (57), kanser tedavisi görüyordu. Mete, bir süredir mücadele ettiği bu hastalık nedeniyle bugün yaşamını yitirmişti. Birçok kişi Mete'nin vefatı sonrasında başsağlığı mesajı yayınlarken, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da Yunanistan'daki İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'nin vefatı sonrasında başsağlığı mesajı yayınlayanlardan oldu.

"TRAKYA'DAKİ MÜSLÜMAN TÜRK KARDEŞLERİMİZE…"

Prof. Dr. Erbaş resmi Twitter hesabından başsağlığı mesajını şöyle paylaştı: "Milli ve manevi değerlerimizin yaşatılması ve Türkiye muhabbetinin genç nesillere aktarılması için verdiği mücadeleye yakînen şahit olduğum İskeçe Müftüsü Ahmet Mete hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve Batı Trakya'daki Müslüman Türk kardeşlerimize sabır ve başsağlığı diliyorum."