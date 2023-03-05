Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV işbirliğiyle Adıyaman’da günde 13 bin kişilik yemek hazırlanıyor

"Asrın felaketi"nden etkilenen depremzedelerin yaralarının sarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Adıyaman'da belirlenen alanlarda kurulan mutfaklarda pişirilen yemekler, depremzedelere ulaştırılıyor.

Adıyaman İl Müftülüğü Şube Müdürü Ramazan Karataş, AA muhabirine, TDV gönüllülerinin depremzedelerin yaralarının sarılması için yürütülen çalışmalara canla başla katkı sunduğunu söyledi.

Yıkılan camilerin yerine mescitler kurulduğuna işaret eden Karataş, bu yerlere görevlilerin atandığını belirtti. Kentte çeşitli görevler yaptıklarını ifade eden Karataş, "Adıyaman'ımızı ilk günden beri ezansız bırakmadık. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV işbirliğinde kentimizde günlük 3 öğün olarak 13 bin kişilik yemek çıkarılıyor." dedi.

İhtiyaç görülen alanlarda sabit ve mobil mutfaklar kurulduğunu anlatan Karataş, "Türkiye'nin her bölgesinden gelen gönüllülerimiz var. Buraya gelip yemek dağıtıp çeşitli görevlerde bulunuyorlar. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

TDV gönüllüsü Sefa İspirli de Antalya'nın Kaş ilçesinden gelerek deprem bölgesinde görev aldığını belirtti.

Daha önce Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 12 gün görev yaptığını anlatan İspirli, "Depremin yaşandığı ilk gün yola çıktık. Burada erzak ve yemek dağıtımında görev alıyoruz. Depremzede kardeşlerimize elimizden geldiğince yardımları sürdürüyoruz. Bu acı bitene kadar da yardımcı olmaya çalışacağız. Yaklaşık 20 kişilik ekibimiz var. Allah herkesten razı olsun." ifadelerini kullandı.