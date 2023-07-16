Diyanet İşleri eski Başkanı Görmez, ilahiyat fakültesi öğrencilerini ağırladı

Yaz dönemi eğitimleri için Ankara'da bulunan YDÜ İlahiyat Fakültesi öğrencileri, mesleki eğitim kurslarına katılırken başkentte pek çok ziyaret gerçekleştirdi. YDÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söylemez ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kelebek'in de eşlik ettiği öğrenciler, Türkiye Büyük Millet Meclisini ziyaret ettiler. Diyanet İşleri Eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in başkanlığını yaptığı İslam Düşünce Enstitüsü'nü de ziyaret eden öğrenciler, Prof. Dr. Görmez'le de görüşerek bir süre sohbet ettiler.

Yaz eğitim programı kapsamında Ankara'da bulunan YDÜ öğrencileri, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde takviye Arapça dersleri de görüyor. Eğitim ve kültürel geziyi birleştiren bir program dahilinde Ankara'yı da gezen öğrencilerin ilk duraklarından biri Türkiye Büyük Millet Meclisi oldu. Gezi kapsamında tarihi ve siyasi bilgiler edinen öğrenciler, Meclis binasındaki tarihi, salonları, heykelleri ve diğer önemli noktaları da görme fırsatı buldu.

Diyanet İşleri Eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez de başkanlığını yaptığı İslam Düşünce Enstitüsü'nde YDÜ öğrencilerini ağırladı. Görev süresince Kuzey Kıbrıs'ta din eğitimi bağlamında yaptığı hizmetleri anlatan Prof. Dr. Mehmet Görmez, öğrencilere, İslami eğitim ve İslam kültürünü daha derinlemesine öğrenmeleri tavsiyesinde bulundu.

Her yıl öğrencileri için yaz eğitim programları hazırladıklarını söyleyen Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söylemez ise "Arapça dil eğitimine, İslami literatüre hakimiyet açısından olduğu kadar öğrencilerimizin dil yetkinliklerini geliştirme ve kültürel birikimlerini artırmaları açısından da önem veriyoruz" ifadesini kullandı. Kendilerini ağırlayan Prof. Dr. Mehmet Görmez'e de teşekkür eden Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söylemez, başkanlığı döneminde KKTC'ye gösterdiği ilgi için de teşekkür etti.