Diyanet, Nijer’de kurban eti dağıtacak

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), vekâletle kurban organizasyonu kapsamında Kurban Bayramı öncesinde Nijer'deki hazırlıklarını sürdürüyor. TDV gönüllüleri, bir süre önce geldikleri Nijer'in farklı bölgelerinde kurbanlıkları ve kesim alanlarını belirlemek için çalışma yaptı. Gönüllülerden, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Yılmaz gözetimindeki çalışmalar sırasında kurbanlıkların küpeleme işlemleri sürdürüldü, ayrıca organizasyonda görev alacak personelin eğitimleri tamamlandı. TDV Nijer Koordinatörü Muhammed Furkan Özkan, Nijer'de Kurban Bayramı öncesi hazırlıkların devam ettiğini söyledi. Özkan, ilk etapta yaklaşık 25 bin hisse kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını belirtti. AA