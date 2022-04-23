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Giriş Tarihi: 23.4.2022 13:12

Diyanet’ten, 23 Nisan mesajı

İHA
Diyanet’ten, 23 Nisan mesajı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 102. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 102. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımlandı.

Diyanetin Sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Kuruluşunun 102. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadelenin kahramanlarını rahmet ve minnetle yad ediyor, geleceğimizin teminatı, gözbebeğimiz çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz."

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Diyanet’ten, 23 Nisan mesajı
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