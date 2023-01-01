Diyanet’ten ihraç edilmişti. LGBT’yi savunup “Başörtümü çıkarır yakarım!” dedi. Tepki yağdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlahiyat Yıldızları Ödül Töreni"nde önceki gün önemli açıklamalarda bulunmuştu. Muhalefet hakkında da açıklamalar yapan Başkan Erdoğan, "Geriye baktığımızda, bugün ortalığı yıkanların geçmişinin ne kadar kirli ne kadar çifte standartla dolu olduğunu görebiliyoruz. Bunların dertleri çocuk istismarına tepki koymak değil, kin ve nefret duygularını sergileyebilecekleri zemin hazırlamaktır. Bunlar tarihimizin hiçbir döneminde terör örgütünün dağa kaçırdığı, Kandil'deki terör baronlarına peşkeş çektiği 12,13,14 yaşındaki kızlarımız için gıklarını bile çıkarmadılar. Diyarbakır annelerini görmediler. LGBT denilen marjinal akımların sapıklıklarına alet edilen 3-5 yaşındaki çocuklarla ilgili hiçbir tepki göstermediler. Muhalefet partilerinde ayyuka çıkan taciz, tecavüz, istismar skandalları karşılarında kıllarını bile kıpırdatmadılar" ifadelerini kullanmıştı.

LGBT'Yİ SAVUNDU: "BAŞÖRTÜYÜ ÇIKARIR YAKARIM"

İslam'a aykırı söylemleri nedeniyle Diyanet'ten ihraç edilen Fatma Yavuz, gazeteci Günel Cantak'ın yayınında LGBT hakkında açıklamalarda bulunarak LGBT savunuculuğu yaptı. Yavuz, Başkan Erdoğan'ın sözlerine yayında yanıt vererek, "Sayın Erdoğan'a söylüyorum. Nefret politikaları sebebiyle tek bir LGBT'li kardeşimin tırnağına zarar gelirse bu başörtüyü çıkarır yakarım. Ondan sonra gider paşa paşa yatarım."

Diyanet'ten ihraç edilmişti. LGBT'yi savunup "Başörtümü çıkarır yakarım!" dedi

"Başıma gelecekleri de biliyorum. Bu algınızı bozmak için elimden geleni yapacağım. Lütfen bu nefret politikalarına bir son verin. LGBTli bireyler de bizim kadar bu ülkenin eşit bireyleridir. Bizim kadar hak sahibidirler. Kimseyi ötekileştirmeye hakkınız yok. Ve hiç kimseye günahı sevabı üzerinden vatandaşlık puanı vermeye de hakkımız yok. İnsanların suçu olmayan günahları başkalarının hakkına girmeyen taciz, hırsızlık olmayan özel günahları Allah ile kendi aralarındadır. Üçüncü şahısları hiçbir şey söylemek düşmez, bizi ilgilendirmez de!" dedi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖSTERİLDİ: "UMARIM BAŞÖRTÜSÜ SENDEN KURTULUR!"

Sosyal medyada ise Yavuz'da yüzlerce tepki yağdı. Tepkiler üzerine Yavuz, Twitter hesabından şunları yazdı: "Bakıyorum da tweetin altında Fatma Yavuz başını açacak diye troller şenlik yapıyor. Boşuna sevinmeyin, açmaya hiç niyetim yok. Yakacağım, ertesi gün diğer başörtümü takıp devam edeceğim, ahhhhhaaa. Kudurun!"

Örneğin Yavuz'un LGBT savunuculuğu yaparak "başörtümü çıkarır yakarım" ifadelerini sosyal medyadan paylaşan Büşra Dede, sosyal medya hesabından, "Başı örtülü ama İslam'a düşman. Allah'ın ayetlerine düşman. Umarım başörtüsü bir an evvel senden kurtulur!" yorumunda bulundu.

Yavuz ise bu tarz tepkilere cevaben sosyal medya hesabından, "İslam'a, ayetlere düşman falan değilim. Ben inançlı bir Müslümanım. Din istismarını din, liderinizi kutsal sandığınız için çarpık görüyorsunuz. İmam Hatip orta birden beri başörtülüyüm ben, sizden dinleyecek vaazım yok, hadi yallah!" ifadelerini kullandı.

Yavuz, daha önce de LGBT'lilerin yaptığı 'onur yürüyüşü'ne katılmıştı.