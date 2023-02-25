Diyanet’ten Nurdağı’na gönül köprüsü

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kurulan konteyner kente ziyarette bulundu. Burada geçici olarak açılan 4-6 yaş Kur'an Kursu, Destekleme ve Yetiştirme Kursu, Tek Yürek Türkiye İlkokulu ve Ortaokulu'na ziyarette bulunan Erbaş, eğitim gören çocuklarla buluştu. Erbaş, ayrıca konteyner kentte yetişkinler için açılan Kur'an kursunu da ziyaret ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Kurstaki görevlilerle de görüşen Erbaş, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.Daha sonra Nurdağı merkezde kurulan Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı Deprem Koordinasyon Merkezi'ne geçen Erbaş, incelemelerde bulunarak çalışmalara ilişkin bilgi aldı, ardından aşevinde vatandaşlara yemek dağıttı. Ziyaretlerde Erbaş'a Nurdağı ilçesinde koordinatör vali olarak görevlendirilen Şırnak Valisi Osman Bilgin de eşlik etti.