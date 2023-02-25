Haberler Yaşam Haberleri Diyanet’ten Nurdağı’na gönül köprüsü
Giriş Tarihi: 26.2.2023

Diyanet’ten Nurdağı’na gönül köprüsü

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Diyanet’ten Nurdağı’na gönül köprüsü
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kurulan konteyner kente ziyarette bulundu. Burada geçici olarak açılan 4-6 yaş Kur'an Kursu, Destekleme ve Yetiştirme Kursu, Tek Yürek Türkiye İlkokulu ve Ortaokulu'na ziyarette bulunan Erbaş, eğitim gören çocuklarla buluştu. Erbaş, ayrıca konteyner kentte yetişkinler için açılan Kur'an kursunu da ziyaret ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Kurstaki görevlilerle de görüşen Erbaş, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.




HALKA YEMEK DAĞITTI
Daha sonra Nurdağı merkezde kurulan Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı Deprem Koordinasyon Merkezi'ne geçen Erbaş, incelemelerde bulunarak çalışmalara ilişkin bilgi aldı, ardından aşevinde vatandaşlara yemek dağıttı. Ziyaretlerde Erbaş'a Nurdağı ilçesinde koordinatör vali olarak görevlendirilen Şırnak Valisi Osman Bilgin de eşlik etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! 6'lı koalisyondan kukla aday tarifi! Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış: Kanuni bir temele dayandıramayız ama...
Meral Akşener’in hakaretleri sonrası CHP'de flaş gelişme: Kılıçdaroğlu harekete geçti!
CHP yandaşı Halk TV'de skandal yayın! Depremzede çocuğa travma yaşattılar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
HDP’li Sırrı Süreyya Önder’den Akşener’e ayar: Kazanacak adaysa sana ne ihtiyacı var?
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Nasıl ve Saat Kaça Kadar Kılınır (Kadınlar ve Erkekler İçin)
Vay canına yüzde 98
Bakan Kurum: Prefabrik ve tuğla evlerimiz hazır
Gene ölürler
Malatya’da korkutan manzara: Deprem dağı ikiye böldü
ARKADAŞINA GÖNDER
Diyanet’ten Nurdağı’na gönül köprüsü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA