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Giriş Tarihi: 15.4.2022 09:30 Son Güncelleme: 15.4.2022 09:47

Diyanet'ten 'oruç' fetvası: Çalışanların iş verimini düşürmesi endişesiyle oruç tutmamaları caiz midir?

BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK
Diyanet’ten ’oruç’ fetvası: Çalışanların iş verimini düşürmesi endişesiyle oruç tutmamaları caiz midir?

Vatandaşlar, Ramazan ayında Diyanet'i soru yağmuruna tuttu. Günde 10 bin soruya yanıt veren Diyanet, "Çalışanların iş verimini düşürmesi endişesiyle oruç tutmamaları caiz midir?" sorusuna, "Çok ağır olmayan günlük işlerde çalışmak orucu terk için özür sayılmaz" şeklinde cevapladı.

Diyanet'in fetvası şöyle:
Ramazan orucu, ergenlik çağına ulaşmış ve akıl sağlığı yerinde her müslümana farzdır. Mazeretsiz olarak oruç tutmayanlar büyük günah işlemiş olurlar. Zira Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: "Bir kimse, Allah'ın tanıdığı bir ruhsat olmadan, Ramazan'da bir gün orucunu tutmazsa, bütün yılın orucu bile o günün yerini tutmaz. Ailesinin rızkını temin etmek için ağır işlerde çalışmak zorunda olup da, oruç tutmaları sağlığına zarar verenlerin o günlerde oruç tutmayıp daha sonra kaza edebilecekleri, kaza etme imkânlarının olmaması durumunda ise her gün için bir fidye vermeleri şeklinde görüşler vardır. Ancak çok ağır olmayan günlük işlerde çalışmak orucu terk için özür sayılmaz.

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Diyanet'ten 'oruç' fetvası: Çalışanların iş verimini düşürmesi endişesiyle oruç tutmamaları caiz midir?
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