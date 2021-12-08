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Giriş Tarihi: 8.12.2021 09:50

Diyanet'ten stokçuluk fetvası: "Haksız kazançtır dinimiz stokçuluğu yasaklar"

BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK
Diyanet’ten stokçuluk fetvası: Haksız kazançtır dinimiz stokçuluğu yasaklar

Diyanet İşleri Başkanlığı, ALO 190 Fetva Hattı'na vatandaşlardan gelen, "Dinimizde stokçuluk nasıl karşılanmaktadır?" şeklindeki soruyu yanıtladı. Diyanet, "Dürüstlük ve ahlaki değerlerle bağdaşmayan stokçuluk ve karaborsacılık, Müslüman'a yakışmayan bir davranıştır. Bunu yapanlar, kendi menfaatini düşünüp toplumun menfaatini göz ardı eden ve kazanç sağlayan kimselerdir. Toplumun ihtiyacı olan temel gereksinimlerin fiyatları artacak diye stoklanarak topluma sunulması doğru görülmemiştir ve haksız bir kazanç yoludur. Dinimiz stokçuluğu ve karaborsacılığı yasaklar" ifadelerini kullandı.

Diyanet daha önce de Cuma Hutbesi'nde stokçuluğa ilişkin, "Alın teri ve göz nuruyla çalışmak, helâl kazanç endişesi gütmek, helâlinden üretip helâl yolda harcamak peygamberlerin sünnetidir. Dinimiz, tembelliği, sorumsuzluğu, çalışmadan kazanmayı hedefleyen her türlü sahtekârlık girişimini yasaklar. Toplumun ahlâkî değerlerini hiçe sayarak güven ve huzurunu bozan rüşvet, tefecilik, stokçuluk, karaborsacılık ve alışverişte hile gibi haksız kazanç yollarına kesinlikle izin vermez" mesajını vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fahiş fiyat konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin soru üzerine, en çok rahatsızlık duyduğu konunun stokçuluk olduğunu dile getirerek, "Stokçuluk biliyorsunuz, Diyanet İşleri Başkanımın yanında bunu konuşmak bana düşmez ama bizim dinimizde de haramdır. Böyle bir şeye gidemezsiniz. Fakat görüyoruz ki stokçuluk yapanlar var, her alanda. Sen mi stokçuluk yapıyorsun? Bunun bedelini ağır ödeyeceksin. Çünkü vatandaşımıza, hele hele gıdada bu tür zulmü yapanlara biz 'Buyur yoluna devam et' diyemeyiz. Ne gerekiyorsa, başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere gerekli adımları atacağız, üzerine de gideceğiz bu işin" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Diyanet'ten stokçuluk fetvası: "Haksız kazançtır dinimiz stokçuluğu yasaklar"
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