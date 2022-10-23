Diyarbakır anneleri de Erdoğan’ı pankartla karşıladı! Erdoğan’a yol boyunca sevgi gösterileri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 milyar lirayı aşan 140 projenin açılışı törenine katılmak üzere Malatya'daki programının ardından Diyarbakır'a geldi. Bartın'daki maden faciası nedeniyle ertelenen toplu açılış töreni dolaysıyla beraberinde çok sayıda bakan ve milletvekilleri ile birlikte kente gelen Erdoğan, havaalanından İstasyon Meydana miting alanına giden yol boyunca toplanan kalabalık, cumhurbaşkanına sevgi gösterilerinde bulundu. Sabahın ilk saatlerinde Bağlar ilçesinde toplanan Diyarbakırlılar, ellerinde AK Parti ve Türk bayrakları ile Erdoğan'ı karşıladı. Türkçe ve Kürtçe sloganlar atan Diyarbakırlılar, bir kez daha Erdoğan'ı coşkulu karşılamanın mutluluğunu yaşadı. Erdoğan'da otobüsü durdurarak AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ile eşi Dürdane Beyoğlu ve vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

6'LI MASAYA PANKARTLI MESAJ

İstasyon alanında toplanan on binlerce kişi Erdoğan'ın verdiği müjdelerle büyük bir coşku yaşarken, alana asılan dev pankartla 6'lı masaya anlamlı bir mesajda verildi. Diyarbakırlılar, "Diyarbakır etrafında Bağlar var. Altılı masa size buradan mesaj var. Sahiplerinize fırsat vermeyeceğiz. Kürtleri masanıza meze etmeyeceğiz" pankartı ile masaya ve destekçilerine anlamlı bir mesaj gönderdi.

ANNELER ERDOĞAN'I PANKARTLA KARŞILADI

Diyarbakır'da HDP İl Binası önünde 4 yılı aşkındır çocukları için evlat nöbeti tutan Diyarbakır anneleri de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı. Erdoğan'ın her fırsatta destek verdiği anneler, ellerinde "Diyarbakır anneleri, sayın Cumhurbaşkanımızın yanındadır" pankartı ile toplu açılış törenine katıldı.