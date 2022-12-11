Diyarbakır anneleri HDP ve PKK’ya ateş püskürdü: Onların hedefleri sadece mazlumların canını yakmaktır

"HEDEFLERİ SADECE MAZLUMLARIN CANINI YAKMAKTIR"

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tekstil fabrikasında çalışan 19 yaşındaki Enes Görmez'in annesi Çiğdem Adak, evladının 31 Mayıs 2021'de HDP ve yandaşları tarafından kaçırıldığını söyledi. Adak, "Oğlum eğer beni izliyorsan ne olur oradan bir yolunu bul kaç gel. Onlara inanma, orası gerçek ve iyi bir yol değil. Oradaki arkadaşların ve sen onların oyuncağısınız. Onların hedefleri Kürtlük ve Türklükle alakalı değil, sadece mazlumların canını yakmaktır" dedi.