Diyarbakır anneleri, yeni yıla evlatlarından ayrı giriyor

Terör örgütünce kandırılarak ya da zorla dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin, HDP İl Binası önünde başlattığı evlat nöbeti 850'inci gününe girdi. 251 ailenin devam ettirdiği eylemde anneler, yeni bir yıla daha evlatlarından ayrı giriyor.

Çocuklarından ayrı bir yeni yılı karşılamanın acı olduğunu belirten aileler, bu acıyı kendilerine yaşatan HDP ve PKK'ya tepki gösterdi.

Yaklaşık 7 yıldır oğlu Rojhat'tan gelecek bir haberi bekleyen Necibe Çiftçi, "PKK bir oğlumu şehit etti, bir oğlumu da bendin aldı. 7 yıldır evlatlarımdan ayrı yeni yıla giriyorum. Bu yılda onlardan ayrı yeni yıla girmenin acısını ve hüznünü yaşıyorum. Yeni yılda devletimizin de desteği ile oğluma kavuşmayı umut ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 6 yıl önce kaçırılan oğlu Ramazan için nöbetini sürdüren annelerden Mevlüde Üçdağı ise, "HDP ve PKK bir olup evlatlarımızı bizden aldı. Bir yeni yıla daha oğlumdan ayrı giriyorum. Her anne gibi bendi evlatlarıyla birlikte yeni yıla girmek isterdim. Buradan oğluma sesleniyorum; bir yolunu bularak kaçıp devletine teslim ol. Bir yeni yıla sensiz girmek istemiyorum" dedi.