Diyarbakır annelerinin, buruk Dünya Kadınlar Günü

Evladını terörün pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin DEM il binası önünde başlattığı oturma eylemi 1648'inci güne ulaştı. Evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı yurdun dört bir yanından gelenlerin de katılımıyla 375'e yükseldi. Yaz kış, kar yağmur, bayram salgın demeden büyük bir dayanışma ve kararlılıkla yürütülen oturma eylemi sayesinde 50 aile evladına kavuştu. Bugüne kadar yurt içi ve yurt dışından gerçekleştirilen destek ziyaretleriyle evlat mücadelesinde her geçen gün daha da güçlenen anneler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne buruk giriyor.

Evlatlarından ayrı girdikleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tüm kadınlara seslenen anneler, eyleme destek çağrılarını yenilediler. Dünya Kadınlar Günü nedeniyle DEM Partili kadın milletvekillerine tepki gösteren anne Ayşegül Biçer, dağda ölüme gönderilen çocukları için mücadele eden anneler olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü buruk ve gözü yaşlı olarak karşıladıklarını belirterek, dağda kaçırılmış çocukların sesi, annelerin de çığlığı olmaya devam edeceklerini söyledi. Kaçırılan kızı Fadime için mücadele veren Hatice Levent ise, kadınlar günü, anneler günü, bayramların kendileri için kara günlerden biri olduğunu belirterek, evlatlarını yanlarında, sıcak yuvalarında görmek istediklerini ifade etti.