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Giriş Tarihi: 13.1.2022 15:44 Son Güncelleme: 13.1.2022 16:00

Diyarbakır annelerinin eylemine katılım sürüyor

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır annelerinin eylemine katılım sürüyor

Diyarbakır'da terör örgütü tarafından kaçırılan ya da kandırılıp dağa götürülen annelerinin HDP önünde başlattığı oturma eylemi devam ediyor. Şuana kadar 33 kişinin ailesine kavuşmasını sağlayan eyleme bir ailenin daha katılımıyla sayı 253’e yükseldi.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Binası'nda oturma eylemi yapan annelerin eyleminin 865'inci gününde bir aile daha evlat nöbetine katıldı. 2021 yılının Mayıs ayında kandırılarak dağa kaçırılan 17 yaşındaki Enes Görmez'in annesi Çiğdem Adak, Diyarbakır annelerinin eylemine katıldı.

Eylem yapan aileler tarafından Türk Bayrakları ve sloganlarla karşılanan anne Çiğdem Adak, oğlunun HDP'liler tarafından kandırılıp dağa gönderildiğini söyledi. 10 aydır oğlundan bir haber alamadığını belirten anne Adak, oğlu Enes'i alana kadar HDP önünden ayrılmayacağını söyledi.

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Diyarbakır annelerinin eylemine katılım sürüyor
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