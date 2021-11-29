Diyarbakır-Batman arasına raybüs geliyor

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Ergani İlçe Başkanı Fırat Dolu, Bismil İlçe Başkanı Veysel Yağmur, Silvan İlçe Başkanı Nedim Kılıçarslan ve Çınar İlçe Başkanı Ömer Murat Delil ile beraber kentin gündemini değerlendirmek için yerel ve ulusal yayın yapan medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiler.

Kasım Ayı içerisinde yaptıkları çalışmaları değerlendiren İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, "Kasım ayında Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül'ün ziyaretinde Adli Tıp Grup Başkanlığı'mızın açılışı gerçekleştirildi. Yine Adalet Bakanımızın Diyarbakır ziyareti sırasında Yeni Adliye kompleksimizin inşaatının başlaması konusunda görüşmeler yapıldı. Kayapınar İlçemizde yapılacak Adliye Kompleksi ile tüm Mahkemelerin ve İcra Dairelerinin bir arada olacağı bir Adli yapıya kavuşacağız. Ayrıca bu kompleks içerisinde Diyarbakır Baromuza tahsis edilecek 5.000 m2 alanın da sözünü aldık. Bu alan Adliye Kompleksi projesine eklendi. Sayın Bakanımıza bu Adliye Kompleksinin yapılması noktasındaki katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz." diye ifade etti.

Başkan Aydın yakın zamanda Bismil Organize Sanayi Bölgesi içinde atılan adımlara vurgu yaparak; "Yine Kasım ayı içerisinde Bismil ilçemizde Organize Sanayi Bölgesi yapılması konusunda ilgili Vali yardımcımız ve bürokratlarımızla saha çalışmalarını gerçekleştirdik. Başlayacak çalışmalar ile Bismil'de Tekstil Organize Sanayi Bölgesi ve Çırçır Fabrikaları Sanayi Sitesi yapılacak. Bu yatırımlar ile birlikte yaklaşık 10.000 kişiye iş imkanı sağlamayı hedefliyoruz. Bu şekilde Bismil'deki işsizlik sorunu ve istihdam eksikliğini çözmüş olacağız." dedi.

DİYARBAKIR-BATMAN ARASINA RAYBÜS GELİYOR

Şehrimiz için önemli bir projenin de hayata geçeceği noktasında vatandaşlarımıza müjde veren İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın; "Diyarbakır ile Batman arasında karşılıklı seferler yapacak olan Raybüs seferleri için gerekli çalışmalara başlandı. Dört vagondan oluşan, her bir vagonunda yaklaşık 200 yolcunun seyahat edebildiği Raybüs seferleri ile vatandaşlarımız; Diyarbakır ile Batman ilimiz arasında hem daha ucuza, hem de daha güvenli bir şekilde Otobüs konforunda seyahat etme imkanına kavuşacaklar. Bu çalışmaların başlayacak olmasından dolayı Ulaştırma Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'na teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"DİYARBAKIR'I KAZANACAĞIZ"

Son olarak Kasım ayı içerisindeki çalışmalarını değerlendiren Başkan Aydın ;"Kasım ayı içerisinde Teşkilatlar olarak yine yoğun çalışmalar içerisinde olduk. Bağlar Gençlik Kolları Başkanlığımız Kasım ayında yeni genç üye kaydı sıralamasında Türkiye'de 3.oldu. Gençlik kollarımızı buradan bir kez daha tebrik ediyoruz. İlçe İlçe 2023'e sloganı ile gerçekleştirmekte olduğumuz saha çalışmalarımız kapsamında Yenişehir, Çüngüş ve Hazro ilçelerimizde programlarımızı gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın Liderliğinde tüm teşkilatımız bir bütün halinde Diyarbakır'ın her köşesinde sahada olmaya, vatandaşlarımızla buluşmaya, onların sorun ve beklentileri ile hemhal olmaya devam ediyoruz. Biz kararlıyız ve inançlıyız.

Yılmadan, yorulmadan, önümüze çıkan bütün engelleri bir bir aşarak, ayağımıza pranga olan sureti haktan görünenleri bertaraf ederek Diyarbakır'ın 1047 mahallesinde sokak sokak, kapı kapı dolaşarak İnsanlarımızın yüreğine dokunacağız. Hükümetimizin yapmakta olduğu Hizmet siyasetini Teşkilatlar olarak Gönül siyaseti ile taçlandıracağız ve Diyarbakır'ı kazanacağız." dedi.