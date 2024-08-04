Diyarbakır güzellik salonlarına ‘Baypas Operasyonu’

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelen ihbarlar üzerine polis, fizyoterapi merkezi, güzellik ve masaj salonları fiziki ve teknik takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucu polis, lüks plazalarda masaj adı altında fuhuş yapıldığını ve internet üzerinden reklam veren masaj salonlarının telefonda şifreli konuşarak müşterilerine randevu verdikleri tespit edildi. Çete üyelerinin fuhşu 'özel terapi' diye adlandırdıkları ve müşterilerine özel terapi için özel odalarda ağırladıkları 33 ayrı olay belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, mahkemeden alınan karar doğrultusunda polis operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda, söz konusu güzellik ve masaj salonları mühürlenerek kapatılırken, yüksek miktarlarda idari para cezası uygulandı.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Gerçekleştirilen Baypas operasyonunda polis 10 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 10 kişiden 7'si tutuklanarak cezaevine konuldu. Tutuklanan fuhuş çetesiyle ilgili, tapu müdürlüklerinde, sigorta, banka hesap hareketleri, şirket varlıkları, şans oyunlarından gelir elde edip edilmediği, deniz ve hava taşıtı bulunup bulunmadığı, kripto varlıkları, MASAK ve Gelir İdaresi kayıtları araştırıldı. Yapılan detaylı ve titiz araştırma sonucu aklama suçuna karıştığı değerlendirilen 6 şüphelinin, 3 adet dairesine, 3 adet aracına, 1 taksi plakasına, 13 adet banka hesabı olmak üzere yaklaşık 11 milyon lira değerindeki taşınır ve taşınmazlarına el konuldu. Polisin yaptığı çalışmalar sonucu, çete üyelerinin zaman zaman rakiplerinin iş yerlerini basarak kurşunlama olayını da gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Polisin ulaştığı iş yeri güvenlik kameralarında, başka bir iş yerine giden üç kadından birinin, iş yerine silahla ateş ettiği görüldü.