Diyarbakır güzellik salonlarına ‘Matruşka Operasyonu’: 8 tutuklu

Diyarbakır Emniyeti Asayiş Şube ekipleri, güzellik ve masaj salonlarında fuhuş yapıldığını tespit etti. Kentteki lüks plazalarda masaj adı altında fuhuş yapıldığı yönünde elde edilen bilgiler doğrultusunda genişletilen soruşturmada, polis internet üzerinden reklam veren masaj salonlarının telefonda şifreli konuşarak müşterilerine randevu verdiği ortaya çıktı. Çete üyeleri fuhşu 'özel terapi' diye adlandırırken, müşterilerine özel terapi için özel odalarda ağırladıkları 25 ayrı olayla tespit edildi.

Polis, mahkeme kararıyla iki ay süren teknik takip sonucu operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken, güzellik ve masaj salonları mühürlenerek kapatıldı ve yüksek miktarlarda idari para cezası uygulandı. Suç çetesinin silahla tehdit yaralama olaylarına da karıştıkları ve insanlardan zorla para istedikleri tespit edildi. Yapılan aramalarda ruhsatsız tabancalarda ele geçirilirken, emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 8 kişi 'Fuhuşa aracılık ve yer temin etmek' suçundan tutuklanarak cezaevini tutuklandı.