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Giriş Tarihi: 21.9.2024 12:58 Son Güncelleme: 21.9.2024 14:21

Diyarbakır il jandarma komutan yardımcısı oğlunun nişanında kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

İçişleri Bakanlığı tarafından son atama kararıyla Edirne İl Jandarma Komutanı Yardımcılığı görevinden Diyarbakır İl Jandarma Komutan Yardımcılığı görevine atanan Albay Naim Tavlı, oğlunun nişanında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır il jandarma komutan yardımcısı oğlunun nişanında kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Yardımcılığı görevine atanan Albay Naim Tavlı, bugün Ankara'da oğlunun nişanına katıldı. Nişan sırasında fenalaşan Tavlı, bölgeye gelen 112 Acil Sağlık Görevlileri tarafından yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Albay Tavlı, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "İl Jandarma Komutan Yardımcım, çalışma arkadaşım Albay Naim Tavlı'nın vefatını büyük teessür ile öğrendim. Ailesine sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun" dedi. Albay Naim Tavlı'nın cenazesi Sakarya'nın Karasu ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Diyarbakır il jandarma komutan yardımcısı oğlunun nişanında kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
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