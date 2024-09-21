Diyarbakır il jandarma komutan yardımcısı oğlunun nişanında kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Yardımcılığı görevine atanan Albay Naim Tavlı, bugün Ankara'da oğlunun nişanına katıldı. Nişan sırasında fenalaşan Tavlı, bölgeye gelen 112 Acil Sağlık Görevlileri tarafından yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Albay Tavlı, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "İl Jandarma Komutan Yardımcım, çalışma arkadaşım Albay Naim Tavlı'nın vefatını büyük teessür ile öğrendim. Ailesine sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun" dedi. Albay Naim Tavlı'nın cenazesi Sakarya'nın Karasu ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.