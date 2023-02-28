’Diyarbakır konteyner kent’ kuruluyor

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan "Asrın Felaketi"nde 7 bina yıkılırken, 414 kişi hayatını kaybetti. 2 bini aşkın binanın ağır hasarlı olduğu Diyarbakır'da 8 ayrı noktaya çadır kent kurulurken, konteynerlerin de kurulması için gece-gündüz demeden başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Depremzedeler ve ağır hasarlı apartmanlarda yaşayan vatandaşların TOKİ tarafından yeni konutları yapılıncaya kadar Merkez Kayapınar ilçesine bağlı Talaytepe Ağız ve Diş Hastanesi karşısında 675 konteynerin kurulumuna afetin hemen ardından başlandı.