’Diyarbakır konteyner kent’ kuruluyor

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan "Asrın Felaketi"nde 7 bina yıkılırken, 414 kişi hayatını kaybetti. 2 bini aşkın binanın ağır hasarlı olduğu Diyarbakır'da 8 ayrı noktaya çadır kent kurulurken, konteynerlerin de kurulması için gece-gündüz demeden başlatılan çalışmalar devam ediyor.