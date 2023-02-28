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Giriş Tarihi: 28.2.2023 14:01 Son Güncelleme: 28.2.2023 14:37

'Diyarbakır konteyner kent' kuruluyor

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Diyarbakır’da depremzedeler ve ağır hasarlı apartmanlarda yaşayanlar için kalıcı konutlar yapana kadar geçici barınma merkezleri için kentte yapımı başlayan konteynerlerin kurulma çalışmaları sürüyor.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
’Diyarbakır konteyner kent’ kuruluyor

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan "Asrın Felaketi"nde 7 bina yıkılırken, 414 kişi hayatını kaybetti. 2 bini aşkın binanın ağır hasarlı olduğu Diyarbakır'da 8 ayrı noktaya çadır kent kurulurken, konteynerlerin de kurulması için gece-gündüz demeden başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Depremzedeler ve ağır hasarlı apartmanlarda yaşayan vatandaşların TOKİ tarafından yeni konutları yapılıncaya kadar Merkez Kayapınar ilçesine bağlı Talaytepe Ağız ve Diş Hastanesi karşısında 675 konteynerin kurulumuna afetin hemen ardından başlandı.

İş makineleri gece-gündüz demeden aralıksız bir şekilde alt ve üst yapı çalışmalarını sürdürüyor.

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'Diyarbakır konteyner kent' kuruluyor
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