Diyarbakır merkezli 3 ilde ’Örümcek’ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM), kentte meydana gelen iş yeri kurşunlama olaylarıyla ilgili çalışma yaptı. Ekipler, Bağlar ilçesinde kendisine koşulsuz olarak itaat eden silahlı örgüt üyeleri aracılığı ile korku ve baskı yaratarak para alarak iş yerlerini kurşunlatan bir çete olduğunu tespit etti.