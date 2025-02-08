Diyarbakır merkezli 5 ilde yasadışı bahis operasyonu: 18 kişi yakalandı

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yapılan çalışmalar sonucunda, yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı para nakline aracılık eden şebeke tespit edildi. Siber polisi ekipleri çalışmalar kapsamında, MASAK raporunda yaklaşık 25 milyon işlem hacmi olduğu anlaşılan şebekeye yönelik Diyarbakır merkezli Van, Bingöl, İzmir, Adana ve Erzurum'da eş zamanlı operasyonlar yaptı. Operasyonda, 18 kişi gözaltına alındı.

ŞEBEKE ÇÖKERTİLDİ 10 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan işlemlerin ardından 5 kişi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakıldı. Savcılıktaki ifadelerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine tutuklama talebiyle sevk edilen 3 kişi Adli Kontrol Şartıyla serbest bırakıldı. 10 kişi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.