Diyarbakır merkezli Avans Operasyonu... “İşveren Çetesi” çökertildi

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, sosyal medyada oluşturdukları "evde kazanç" platformlarıyla, iş arayanları dolandıran çete tespit edildi. Diyarbakır'ın yanı sıra İstanbul, Ankara, Konya, Adana, Antalya ve Bolu'ya kadar uzanan "İşveren Çetesi"nin sözde ek gelir vaadiyle, 'yorum yap', 'yıldız ver', 'beğen paylaş', puan ver' ve 'kazan' diyerek bir verip 50 aldıkları belirlendi. Mağdurlarla sosyal medyadan iletişime geçen çete üyeleri, 1.000 liradan 5.000 liraya kadar 'avans' verip güven kazandılar. Daha sonradan mağdurlardan para isteyerek 'kripto hesaplarda para kazandıracağız' diyerek bütün paralarını aldıkları tespit edildi.



Dolandırıcılar, sosyal medyada oluşturdukları 'evde kazanç' platformlarıyla iş arayanları dolandırdı | Video

TURNİKE YÖNTEMİYLE İZLERİNİ KAYBETTİRDİLER

Polisin 3 aylık teknik takibinde, çetenin haksız elde ettikleri paraları farklı kripto hesaplara yatırdıkları ve farklı hesaplara havale edilerek 'turnike' yöntemi adı verdikleri yöntemle izlerini kaybettikleri belirlendi. Söz konusu organize dolandırıcılık çetesinin, kendilerini ifşa etmemek için hesap kiraladıkları ve hesapçılara yatan paradan komisyon veya aylık ücret de aldıkları belirlendi. Operasyonda yakalanan çete elemanları, dolandırarak elde ettikleri paraları ATM'lerden çekme anları kameralardan tespit edilince inkar edemedikleri belirtildi. Polis, evlere yapılan baskınlarda cep telefonları, sim kartları, harddiskler ve çok sayıda banka kartlarına el koydu.

ÇETENİN TAMAMI TUTUKLANDI

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın başlattığı "Suçlarla Sinerjik Mücadele" projesi kapsamında "İşveren Çetesi"ne yönelik "Avans Operasyonu"nu yapıldı. Diyarbakır Cumhuriyeti Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde Diyarbakır merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 15 kişinin ifade işlemleri tamamlandı. Dört günlük gözaltı süresinin ardından mahkemeye sevk edilen çete üyesi 15 kişi tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Cezaevine konuldu.