Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır Mersin Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Mersin Diyarbakır Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
Giriş Tarihi: 31.10.2022 15:10 Son Güncelleme: 31.10.2022 15:11

Diyarbakır Mersin Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Mersin Diyarbakır Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan Diyarbakır kenti ile Akdeniz Bölgesi kenti olan Mersin arasında, başta turistik ve ekonomik amaçlar olmak üzere, çeşitli sebeplerden ötürü seyahat planlanmaktadır. Bu sebeple, diyarbakır mersin arası kaç km sorusu sıklıkla araştırma konusu olmaktadır. Merak edilen, mersin diyarbakır arası kaç km sorusu akabinde, daha rahat bir yolculuk gerçekleştirilebilmektedir. Peki ya, Diyarbakır Mersin arası kaç km olmaktadır? Özel arabayla ve otobüsle Mersin Diyarbakır arası ne kadar sürer ve kaç kilometredir?

Diyarbakır Mersin Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Mersin Diyarbakır Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Hem coğrafi bölge açısından, hem de lokasyon açısından birbirine pek yakın olmayan iki kent olan Diyarbakır ve Mersin arasındaki yolculuklar, merak edilen km mesafelerinin ardından daha planlı bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Dilerseniz, mersin diyarbakır arası kaç saat, birlikte inceleyelim...

DİYARBAKIR MERSİN ARASI KAÇ KM?

Ticari, eğitim, ekonomik, sağlık, kültürel ve sosyal alanlarına bağlı olarak Diyarbakır ve Mersin arasında birçok seyahat, kişiler tarafından planlanmaktadır. Bu nedenle, Diyarbakır ve Mersin arasında bulunan km mesafesi sıklıkla merak edilerek araştırılmaktadır. Doğu Anadolu kenti olan Diyarbakır ve Akdeniz kenti olan Mersin arasında; 604 km vardır. İki lokasyon arasındaki km mesafesi ise, tercih edilecek olan vasıtaya göre değişkenlik gösterebilmektedir.

ÖZEL ARAÇLA, OTOBÜSLE MERSİN DİYARBAKIR ARASI KAÇ KİLOMETRE VE KAÇ SAAT SÜRER?

Diyarbakır ve Mersin arasında çeşitli sebeplerden ötürü gerçekleştirilmek istenen seyahatler öncesindeki en önemli soru, bu iki lokasyon arasındaki kilometre mesafesi ile varış sürelerinin ne kadar olduğudur. Bu sebeple, özellikle internet üzerinden sürekli araştırılmakta olan bu soruların cevapları büyük önem taşımaktadır. Uçak, otobüs ve özel araç gibi çeşitli vasıtalar aracılığıyla gerçekleştirilmekte olan bu seyahatlerin planlamaları ise bahsi geçen durumlara göre değişkenlik gösterebiliyor. İşte, özel araçla ve otobüsle; Mersin ve Diyarbakır arasındaki kilometre mesafesi ile varış süreleri;

  • Özel araçla, Mersin ve Diyarbakır arası; 604 kilometredir ve 6 saat 38 dakikada yolculuk tamamlanabilmektedir.
  • Otobüsle, Mersin ve Diyarbakır arası; 599 kilometredir ve 7 saat 58 dakikada yolculuk tamamlanabilmektedir.

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Diyarbakır Mersin Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Mersin Diyarbakır Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
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