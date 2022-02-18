Diyarbakır Valisi anneleri ziyaret etti. “15 yaşında, 14 yaşında, 16 yaşında çocuğun iradesi olmaz”

"ARTIK ÖRGÜTE KATILIM NEREDEYSE SIFIR NOKTASINA GELDİ"

Vali Münir Karaloğlu, annelerle tek tek konuşup mücadelelerini desteklediklerini söyledi. Ziyaretin ardından açıklama yapan Karaloğlu, şöyle dedi: "Evet değerli basın mensupları 900 gündür burada bir çadırda dünyanın en haklı talebi için sadece ve sadece evlatlarına kavuşmak üzere annelerin, babaların, ailelerin Diyarbakır'da evladımı istiyorum nöbeti var, eylemi var.

900 gün oldu. Bu 900 gündür bu annelerin bu haklı feryadına kulaklarını tıkayanlar var maalesef. Avrupa'daki dünyadaki insan hakları savunucuları, kadın hakları savunucuları, çocuk hakları savunucuları var. Maalesef buradaki bu haklı sese kulaklarını tıkadılar. Ama biz biliyoruz ki bu anneler dünyanın en masum talebini dile getiriyorlar."

"15-14 YAŞINDA ÇOCUĞUN İRADESİ OLAMAZ"



15 yaşında, 14 yaşında, 16 yaşında çocuğun iradesinin olmayacağını belirten Karaloğlu, "Diyorlar ki bizim irademiz dışında çocuğumuzun iradesi dışında ki çocuğun iradesi olmaz. 15 yaşında, 14 yaşında, 16 yaşında çocuğun iradesi olmaz. Çocuklarımızı kandırarak zorla dağa götürenler çocuklarımızı verin diyorlar ve bu haklı talep bugüne kadar 900 gündür bu çadırda devam ediyor. 34 yavrumuz bu zalimlerin elinden kurtuldu, geldi ailelerine kavuştu. Hedef bütün çocuklarımızın burada eylemde olsun olmasın bütün çocuklarımızın bu zalim yapının elinden kurtulması annelerine, babalarına, ailelerine bir an önce kavuşması için onlar kendi mücadelelerini biz devlet olarak kendi mücadelemizi veriyoruz" dedi.

"ÖRGÜTE KATILIM NEREDEYSE SIFIR"



"İnşallah en kısa zamanda bütün çocuklarımız bu zalimlerin elinden kurtulsun diye dua ediyoruz" diyen Karaloğlu, şöyle konuştu: "Ama bu anneler, bu yürekli anneler, yürekli kadınlar, Diyarbakır anneleri bir şeyi gösterdi Diyarbakır'da. Artık örgüte katılım neredeyse sıfır noktasına geldi. Sevgili dostlar, sevgili basın mensupları işte bu yürekli annelerin bu mücadeleleri halkın da uyanmasına, çocuklarımızın da gözünü açmasına vesile oldu. Ben ondan dolayı bütün annelerimizi kutluyorum. Allah onlardan razı olsun."

"MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"



Terörle mücadelenin devam edeceğinin altını çizen Karaloğlu, "Yakalamış olduğumuz Diyarbakır'da bölgede yakalamış olduğumuz bu huzur ve güven ortamını inşallah kardeşçe sonsuza kadar devam ettirme noktasındaki mücadelemize devam edecek. Ben inşallah bu eylem uzamasın talebimiz var niye uzamasın? Çünkü her anne en doğal hakkı olan çocuğuna kavuşsun. Dağda bir tane bile yavrumuz kalmasın ki bu eylemde son bulsun doğru mu? Ama annelerimizin kararlılığı dağda bir çocuğumuz kalsa bile bu mücadelemiz devam edecek öyle mi?

İnşallah bütün çocuklarımızı bu zalimlerin elinden kurtararak en kısa zamanda ailelerine, annelerine, babalarına kavuşsunlar. Ben tekrar ellerinizden öpüyorum her birinizin. Bu haklı talebiniz bu haklı sesiniz dolayısıyla bu yürekli davranışınız dolayısıyla tekrar hepinizi tebrik ediyorum. Zafer haklı olanın olacak. Siz haklısınız, siz davanızda haklısınız. Siz başka bir şey istemiyorsunuz. Evladınızı istiyorsunuz, ciğerparenizi istiyorsunuz. Bundan daha haklı talep olamaz. Dünyanın en sade, en temiz, en haklı talebidir bu. İnşallah bu talebinizle sonuçlanır, evlatlarınıza kavuşursunuz diye temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.