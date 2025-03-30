Diyarbakır ve Batman’da kaza! 2 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı kırsan Dolunay mahallesinde bayram ziyaretinden dönenlerin bulundu D.G.'nin kullandığı traktör, kontrolden çıktı. Traktörün şarampole yuvarlanması sonucunda, 2'si ağır 9 kişi yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulansla yaralılar Kocaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 15 yaşındaki çocuk H.G., tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

BAYRAM DÖNÜŞÜ KAZA YAPTILAR

Batman'da bayram ziyareti için motosikletle yola çıkan iki kişi kaza geçirdi. Kazada 46 yaşındaki İshan Nilüfer hayatını kaybederken sürücü ise yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Hasankeyf ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. İncirli köyüne bayramlaşmaya gitmek üzere yola çıkan S.D.'nin kullandığı motosiklet, kontrolünü kaybederek devrildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, İshan Nilüfer'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı S.D., ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İshan Nilüfer'in cenazesi otopsi için morga kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.