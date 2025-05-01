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Giriş Tarihi: 1.5.2025 21:25

Diyarbakır ve Mardin’de fırtına! Çatılar uçtu, direkler devrildi

Diyarbakır ve Mardin’de fırtınadan kaynaklı apartman çatıları uçtu, elektrik direkleri devrildi. O anlar kameraya yansırken, görüntülerde bir kişinin ise uçan çatının altında kalmaktan sona anda kurtulduğu yer aldı.

DHA
Diyarbakır ve Mardin’de fırtına! Çatılar uçtu, direkler devrildi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi, Badem Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın çatısının fırtınada uçtuğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokakta bulunan vatandaşların kaçıştığı, bir kişinin ise son anda uçan çatının altında kalmaktan kurtulduğu anlar yer aldı.

ELEKTRİK DİREĞİ DEVRİLDİ

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Arıklı Mahallesi Sapanca mezrasında ise fırtınanın şiddetine dayanamayan bir elektrik direği devrildi. Elektrik direğinin üzerinde bulunan trafonun da zarar görmesiyle elektrik kesintisi yaşandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ihbar üzerine bölgeye giden itfaiye ve enerji şirketi çalışanları tarafından onarım çalışması başlatıldı.

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Diyarbakır ve Mardin’de fırtına! Çatılar uçtu, direkler devrildi
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