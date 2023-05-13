Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte korku salan ve gençleri zehirleyen uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma başlattı. Uzun süren teknik ve fiziki takip sonucu çalışma başlatıldı. Bağlar ilçesinde 'Kasten öldürme', 'Silahla yaralama', 'Silahlı tehdit', 'Kasten yaralama' suçlarını işleyip, ilçede yaşayanlar ve esnaf üzerinde korku, baskı ve infial ortamı oluşturan, uyuşturucu satış ve dağıtımı yaptıran R.B. liderliğindeki uyuşturucu çetesine yönelik 9 Mayıs'ta operasyon düzenlendi. Şüphelilerin adreslerine özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı yapılan baskınlarda 21 kişi gözaltına alındı. 9 şüphelinin ise benzer suçlardan cezaevinde olduğu belirlendi.

ARAMALARDA ADETA CEPHANELİK BULUNDU

Yapılan operasyonlar sonucu aramalarda ise, 1 uzun namlulu silah, 1 otomatik silah, 6 ruhsatsız tabanca, 2 balistik çelik yelek, 18 şarjör, 400 fişek, 2 kilo 50 gram esrar, 11 kilo 50 gram skunk, 4 bin 700 uyuşturucu hap ve 4 hassas terazi ele geçirildi.

Diyarbakır'a korku salan silahlı uyuşturucu çetesi çökertildi | Video

SİLAHLAR TOPRAĞIN ALTINDAN ÇIKTI

Bu arada, çetenin rakip olarak gördükleri uyuşturucu çeteleri üzerinde hakimiyet kurdukları ve bu gruplara yönelik eylemlerinde çelik yelek giyip uzun namlulu silahlarla çatışmaya girdiği bildirilirken olaylarda kullandıkları uzun namlulu silahları da daha sonra toprağa gömerek sakladıkları tespit edildi. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak suçundan mahkemeye çıkarılan 21 kişiden 7'si tutuklandı. 14 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.