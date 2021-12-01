Diyarbakır’da 22 yaşındaki Kübra Ekin’den 18 gündür haber yok!

Diyarbakır'da evinden çıkan ve 18 gündür haber alınamayan Kübra Ekin'i arama çalışmaları sürüyor. Ekin'in bulunması için Diyarbakır polisi seferber olurken, kurulan özel ekip genç kızı 13 Kasım günü oturduğu Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesinde bulunan eve giriş ile çıkış yaptığı bölgedeki iş yeri güvenlik kamera kayıtları, gittiği AVM'nin güvenlik kamera ile kentte bulunan KGYS kayıtlarını incelemeye aldı.