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Giriş Tarihi: 29.11.2021 12:26

Diyarbakır'da 35 metre yüksekten kanyona düşen kadın kurtarıldı

AA
Diyarbakır’da 35 metre yüksekten kanyona düşen kadın kurtarıldı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, doğa yürüyüşü sırasında metrelerce yüksekten kanyona düşen kadın AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerince yaralı kurtarıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çınar'ın Aşağı Konak Mahallesindeki Karasu Çayı mevkisinde doğa yürüyüşü yapan gruptan 54 yaşındaki bir kadın, yaklaşık 35 metre yüksekten kanyona düştü.

Gruptakilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler kadının düştüğü noktada hareketsiz şekilde yattığını gördü. Kurulan halat sistemiyle bulunduğu yere ulaşan AFAD ve UMKE ekipleri kadına ilk müdahaleyi yaptı.

Sedyeye alınan kadın, ekiplerin gözetiminde yine halat sistemi ile kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin 5 saat süren çabası ile kurtarılan kadının ayağında kırık olduğu belirlendi.

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Diyarbakır'da 35 metre yüksekten kanyona düşen kadın kurtarıldı
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