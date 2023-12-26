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Giriş Tarihi: 26.12.2023 05:16

Diyarbakır'da 4 EYP ele geçirildi: 5 gözaltı

Diyarbakır'da uygulama yapan polis ekiplerini görüp, poşete koydukları 4 el yapımı patlayıcıyı (EYP) atan 5 şüpheli, gözaltına alındı

DHA
Diyarbakır’da 4 EYP ele geçirildi: 5 gözaltı

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri kişileri durdurmak istedi. Bu sırada şüpheli davranışlarda bulunan kişilerin, yanlarında taşıdığı bir poşeti attığı fark edildi.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada herhangi suç unsuru bulunmazken, çevrede yapılan aramada bulunan poşetin içerisinde ise 4 EYP ile fişek bulundu. Şüphelilerin beraberinde bulunan bantla sarılmış plakasız elektrikli bisiklete de el konuldu.

Olayla ilgili B.T. (19), S.R.G. (22), H.S. (25), A.İ. (26) ve C.A. (15), gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Diyarbakır'da 4 EYP ele geçirildi: 5 gözaltı
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