Diyarbakır’da 70’lik ninelerin havuz keyfi

AK Partili Bağlar Belediyesi, yaklaşık 8 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından hendekler açılan ilçenin kırsal mahallesi Kaynartepe'de kadınlar ilk defa geldikleri havuzlarda hocalar eşliğinde yüzmeyi öğreniyor. Ninelerin torun ve gelinleriyle, annelerin ise çocukları ile birlikte geldiği merkezde, yüzme kursunun yanı sıra farklı sosyal aktivitelerle kadınlar, sosyal hayata katılıyor.

Yüzme kursu projesi ve merkezin çalışmalarıyla ilgili SABAH'a konuşan AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, proje kapsamında 50 yaş üzeri kadınlara yüzme dersi verildiğini belirterek, Bağlar'ın en 'varoş' olarak tabir edilen mahallede kurs sayesinde kadınların yıllar sonra yüzmeyi öğrendiğine dikkat çekti. 'Hem yüzmeyi öğrenmek hem de bel fıtığı gibi rahatsızlıkları nedeniyle gelen kadınlarımızda var' diyen Başkan Beyoğlu, "70-80 yaşındaki kadınlarımızın, torunları ve gelinleri ile birlikte yüzme kursuna gelmemeleri sevindirici bir durumdur.





Yüzmenin yanı sıra okuma-yazma, kuran kursu, aşçılık gibi farklı alanlarda da kurslara kadınlar katılıyor. Doğu ve Güneydoğu'da bu hizmeti veren tek belediye olmanın gururunu yaşıyoruz. 600 kadınımız bu merkezden hizmet alıyor. 100'ün üstünde kadınımız yüzme kursu alıyor. Yaz aylarında bu sayının artırılmasını hedefliyoruz. Yüzme kursu 4 hocamız tarafından veriliyor. Kadınlarımız ayrıca diyetisyen tarafından zayıflamak isteyenlere diyet konusunda da bilgilendirmeler yapılıyor" ifadelerini kullandı.

YÜZME ÖĞRENMEYE GELEN KADINLAR SABAH'A KONUŞTU

Solin Çocuk Oyun ve Yüzme Havuzu Merkezi'nde yüzme öğrenen kadınlar SABAH'a konuştu. Dört çocuk ve 10 torun sahibi 75 yaşındaki Medine Şaşkın, "Yaklaşık bir ay önce kursa başladım. Yüzmeyi ilk kez burada öğrendim. Gelinim ve torunumla birlikte geldiğimiz kursta, vücut ağrılarımda da iyileşme sağlandı" dedi. 5 çocuk annesi ve 4 torun sahibi 52 yaşındaki Mekiye Yüce ise, "Buralarda kısa süre öncesine kadar sokağa dahi çıkılamazdı. Şimdi kadınlar, çocuklarıyla ve torunlarıyla yüzmeye geliyor. Sağlanan huzur ortamı bizim yararımıza oldu. Kadınlar boy vakitlerinde merkeze gelerek hem yüzme öğreniyor, hem de diğer çalışmalardan faydalanıyor" diye konuştu.





3 çocuk sahibi 29 yaşındaki Hava Bilgiç de, çocukları 8 yaşındaki Menese, 6 yaşındaki Tuana ve 9 yaşındaki Yusuf İslam Bilgiç ile birlikte merkeze geliyor. Çocuklarıyla birlikte yüzmeyi öğrendiklerini belirten Bilgiç, ailece ilk kez havuzla merkezde tanıştıklarını söyledi.