Diyarbakır’da 71 operasyonda, 323 kişi yakalandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor. Diyarbakır'da Haziran ayında yapılan çalışmalarda şüphelilere ait çok sayıda ev, işyeri ve araçlarda arama gerçekleştirildi. Diyarbakır Narkotik Polisinin başarılı çalışmaları sayesinde; gizli girişi bulunan bir işyerinde uyuşturucu ticareti, araçlarla il dışına uyuşturucu sevki, sağlığın hiçe sayılarak vücut boşluğunda uyuşuturucu taşıma gayretleri boşa çıkarıldı. Narkotik ekiplerince, izinsiz kenevir ekildiği tespit edilen alanlara yönelik olarak da özel bir operasyon gerçekleştirildi ve tespit edilen on binlerce kök kenevir bitkisi imha edildi.

75 KİŞİ TUTULANDI

Haziran ayında yapılan 71 operasyonda, 323 şüpheli yakalandı. Haklarında işlem yapılarak adli makamlara sevk edilen 12 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 75 şüpheli tutuklandı.

Operasyonlarda, 298 kilo 507 gram skank maddesi, 123 kilo 706 gram esrar ve türevleri, 9 kilo 570 gram metamfetamin maddesi, 12 bin 235 kök kenevir bitkisi, 1 kilo 7 gram eroin maddesi, 12 gram kokain maddesi, bin 295 adet sentetik ecza, 334 adet ecstasy, 5 adet hassas terazi, 6 adet payp/düzenek, 7 adet ruhsatsız tabanca, 64 adet çeşitli çaplarda fişek ele geçirildi.