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Giriş Tarihi: 23.2.2024 23:39

Diyarbakır’da acı olay: Kazada 11 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti

Diyarbakır merkez Bağlar ilçesindeki bir okuldan çıkan 11 yaşındaki öğrenci, annesinin elini tutarak yürürken, bir aracın çarpması sonucu can verdi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır’da acı olay: Kazada 11 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti

Merkez Bağlar ilçesi Raif Türk ilkokulu 4. Sınıf öğrencisi 11 yaşındaki M.F.M, bugün 12.10'da dağılan okulun dağılmasından 2 dakika önce annesi G.M., tarafından okuldaki sınıfından alındı.

Annesi ile okuldan çıkan M.F.M, Ahmet Kaya Caddesinden annesiyle birlikte geçerken hafif ticari bir aracın dönüşü sırasında aracın altında kalarak can verdi.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ve ambulans ile cenazesi hastaneye kaldırılan M.F.M'nin yaşamını yitirmesi, okulunda yasa neden oldu. Kazayı gerçekleştiren ve gözaltına alınan sürücünün tutuklandığı belirtildi.

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Diyarbakır’da acı olay: Kazada 11 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti
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